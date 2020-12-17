你是誰！摩納哥王妃剃了「龐克頭」半邊頭髮不見

摩洛哥夏琳王妃近日於公開活動中，展示自己全新的「龐克頭」，前衛的造型引起熱議。(歐新社)

摩洛哥夏琳王妃（Princess Charlene）近日於公開活動中，展示自己全新的「龐克頭」，前衛的造型引起熱議，不過也惹來造型師狠批，無論是髮色、造型都「慘不忍睹」。

現年42歲的夏琳有著「冰山王妃」的封號，16日與60歲丈夫阿爾伯特親王（Prince Albert）、6歲的兒子雅克（Jacques）一起出席摩納哥分發耶誕禮物活動，展示了她大膽的最新造型。

新髮型不同於王妃以往明亮的金髮風格，而是修剪得更貼近頭部，另一側更是完全剃光，其餘的頭髮還染成深棕色。一位與會者表示：「王妃戴著一個藏起髮型的貝雷帽，但近距離就可以看到她太陽穴和後腦勺的頭髮全剃光了」，另一人形容是「怪異龐克風」、「絕對令人驚訝」。

摩洛哥夏琳王妃近日於公開活動中，展示自己全新的「龐克頭」，前衛的造型引起熱議。(歐新社)

英國造型師艾倫（Brad Allen）受訪時表示，王妃的風格「過於強烈」不適合她，可以理解人們會想在疫情 鎖國後換個造型，但千萬不要像王妃一樣改變太劇烈。

艾倫直言王妃的新髮型「慘不忍睹」，「看起來就像夏琳生的6歲雙胞胎剪的」，完全不適合王妃小巧的臉龐和精緻的五官，顏色也過於粗糙，骯髒的金色調使她整體顯得呆滯且不討喜。

不過另一位造型師則持正面意見，指出疫情期間很多人都選擇較短的髮型，因為這給他們一種「自由」的感覺。

夏琳王妃出生於南非，婚前是一名游泳 好手，2000年代表參加雪梨奧運 。自2007年退役以來，她一直習慣留短髮。