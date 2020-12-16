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銀行業考天文學 中企出「奇葩」考題 求職者傻眼

記者林汪靜／綜合報導
求職者在網路上吐槽，今年中國企業的筆試和面試出現許多「奇葩」的問題和內容。圖為湖南人才市場，求職者依次排隊等候面試。（新華社）
求職者在網路上吐槽，今年中國企業的筆試和面試出現許多「奇葩」的問題和內容。圖為湖南人才市場，求職者依次排隊等候面試。（新華社）

中國一年一度的徵才季來臨，不過，有部分企業出「另類」的徵才考題，有求職者在網路上吐槽，今年的筆試和面試出現許多「奇葩」的問題和內容，比如，有電腦相關科系求職者面試被問「4杯水如何分給5個主管？」消息一出一度衝上中國網站熱搜。

工人日報報導，今年中國「十一」，北京某大學金融學院的許同學參加了中國某國有銀行的筆試，他表示，該公司徵才門檻一向很高，關卡多、難度大。許同學對此做了充分的思想準備，但今年的考題，仍然超乎他的想像。

許同學回憶，三階行列式、不定積分、高等數學、太陽系天文學原理、原子量子數、線性代數等，考題範圍十分廣泛，而且在40分鐘內，考生需要完成30道英語單選、5篇長篇閱讀。許同學說：「有些（題目）很奇葩，感覺和要應聘工作的關聯度不大。」

西安某大學計算機科學與技術專業的大學應屆畢業生鐵托則表示，不久前，他在參加一家公司最終面試時，該公司出的題目是：「如果準備了4杯水，卻來了5位領導（主管），應該如何分配？」

鐵托透露，多數一起參加面試的求職者均回答，按照職位高低分配，職位最低的主管就不給了，而這些人都被淘汰了。「我說應該把水都倒了，讓領導批評我，而不是覺得公司招待不周。」最後鐵托通過了面試，但他認為這種題目不應該出現。

中國人民大學勞動人事學院人力資源管理系助理教授趙鍇表示，現實中，一些企業、崗位對於畢業生的初始專業技能要求不是很高，他們需要的是綜合素質高的通用型人才，具備溝通、應變能力，擁有廣闊的知識面，因此，一些徵才試題會顯得與專業關係不大。

對於面試中的刁鑽問題，有專家認為，求職者需要理性看待。

北京一家外商人資陳先生則表示，問題越是刁鑽，理想中的答案也就往往會超出常理。現在不少企業和崗位要求求職者能跳出常理框架，大膽天馬行空，發揮創意，因此，求職者首先考慮的應該是問題本身背後的含義，而不是先考慮答案要如何完美。

面試 中國 北京

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