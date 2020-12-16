我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

煞不住！美新冠住院數連10天新高 東西岸皆不樂觀

防疫不能忍！阿湯哥2度在片場發飆 事後5人離職

想按鈕爆破「前川普賭場」嗎？大西洋城歡迎競標

記者胡玉立／綜合報導
新澤西州大西洋城的前「川普廣場賭場」訂明年1月底爆破拆除；大西洋城市長決定趁機募款，拍賣「按下爆炸鈕」的權利。(美聯社)
新澤西州大西洋城的前「川普廣場賭場」訂明年1月底爆破拆除；大西洋城市長決定趁機募款，拍賣「按下爆炸鈕」的權利。(美聯社)

想按下「爆炸按鈕」把曾經屬於川普總統的賭場炸個精光嗎？機會來了。六年前倒閉閒置的新澤西州大西洋城前「川普廣場賭場」(Trump Plaza casino)訂明年1月29日全面爆破拆除；大西洋城市長斯莫爾(Marty Small)決定趁機為該市「男孩女孩俱樂部」(Boys & Girls Club)募款，拍賣「按下爆炸鈕」的權利。

1984年川普廣場賭場最早在1984年對外營業，2014年倒閉，因年久失修，今年初開始拆除，結構炸毀作業訂下月29日進行。斯莫爾視賭場拆除為籌款良機，以100萬元以上為目標，贊助大西洋城非營利組織男孩女孩俱樂部。

斯莫爾表示，「大西洋城的一些重要時刻曾在那裡發生，但川普卻對外嘲笑大西洋城，說他在那裡賺了大把鈔票、全身而退。現在我想用拆掉此地來籌募善款。」

男孩女孩俱樂部已聘請專業拍賣公司自17日起徵求意者開價，明年1月19日在拍賣現場揭曉出價最高者，確定由誰得標。男孩女孩俱樂部旨在提供兒童與青少年課外和暑期活動、教育及職業培訓計畫。

川普仍是房地產開發商時，最多曾在大西洋城擁有三家賭場；2016年，川普另一家賭場「川普印度神宮賭場」(Trump Taj Mahal)也關了，改成「硬石賭場」(Hard Rock casino)重新開放；「川普碼頭賭場」(Trump Marina)2011年賣給德州億萬富翁費爾蒂塔(Tilman Fertitta)，現在名為「金塊賭場」(Golden Nugget)。

2009年，川普中斷與大西洋城大多數關連，只剩每年向使用他名字的三個賭場收取10％費用；2016年2月，投資大亨艾康(Carl Icahn)自破產法庭取得川普當地公司所有權後，川普再也拿不到這筆費用。艾康擁有前川普廣場賭場建築物，已同意拆除。

斯莫爾表示，賭場拆光後，他會盡快與艾康討論土地可能用途，不排除改成閤家同樂場所。

大西洋城上次爆破拆除賭場是在2007年10月，當時爆破前「金沙賭場」(Sands casino)，原打算改建為新賭場酒店，最後不了了之。

新澤西州大西洋城的前「川普廣場賭場」訂明年1月底爆破拆除；大西洋城市長決定趁機募...
新澤西州大西洋城的前「川普廣場賭場」訂明年1月底爆破拆除；大西洋城市長決定趁機募款，拍賣「按下爆炸鈕」的權利。(美聯社)
新澤西州大西洋城的前「川普廣場賭場」訂明年1月底爆破拆除；大西洋城市長決定趁機募...
新澤西州大西洋城的前「川普廣場賭場」訂明年1月底爆破拆除；大西洋城市長決定趁機募款，拍賣「按下爆炸鈕」的權利。(美聯社)

川普 拍賣 新澤西州

上一則

現代原始人？老牌男星自曝沒手機電腦、沒發過電郵簡訊

下一則

銀行業考天文學 中企出「奇葩」考題 求職者傻眼

延伸閱讀

川普卸任住哪？海湖莊園居民遞律師函：不想跟他當鄰居

川普卸任住哪？海湖莊園居民遞律師函：不想跟他當鄰居
蓮蓬頭出水量規定放寬 川普曾怨水太小「害髮型不美」

蓮蓬頭出水量規定放寬 川普曾怨水太小「害髮型不美」
川普險些開除FBI局長 白宮律師力勸才擋下

川普險些開除FBI局長 白宮律師力勸才擋下
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

熱門新聞

煮泡麵時加入些青菜、肉、蛋，瞬間美味升級。圖／ingimage

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

2020-12-12 04:07
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的。（取材自推特）

人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

2020-12-09 20:31
阿拉斯加航空12日班機驚見一名男子在機翼上。（取材自推特）

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

2020-12-13 21:49
男子不准未婚妻穿白色婚紗，只因她「非處女」。圖為示意圖。（ingimage）

男不解為何被未婚妻毀婚 網民見原因開罵：你很噁心！

2020-12-13 01:00
Space X於美東時間9日在德州進行「星艦」（Starship）火箭原型試飛，未料在降落時，著陸失敗發生爆炸。(Getty Images)

SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

2020-12-09 20:44
美國一名女子喝酒喝到不醒人事，隔天醒來竟發現自己正在「騎馬」，就連身邊的人都說著她完全聽不懂的西班牙語，這時她才驚覺自己跨越了美墨邊境。（取材自TikTok）

美國女子喝醉睡著 醒來竟在墨西哥叢林騎馬狂奔

2020-12-12 23:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款
小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網
宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登總統」威壓國會別鬧了

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登總統」威壓國會別鬧了
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居