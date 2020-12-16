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新加坡民眾生活寫照 小販文化列入世界遺產

中央社新加坡16日專電
新加坡「小販文化」有望列入聯合國教科文組織的「非物質文化遺產」。圖為當地知名的忠忠小販中心。(中央社)
新加坡「小販文化」有望列入聯合國教科文組織的「非物質文化遺產」。圖為當地知名的忠忠小販中心。(中央社)

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會今天宣布，新加坡「小販文化」被列入世界非物質文化遺產。這是新加坡繼植物園被列入世界文化遺產後，再度申遺成功。

新加坡國家文物局、國家環境局及全國商聯總會今晚發布聯合新聞稿表示，聯合國教科文組織（UNESCO）保護非物質文化遺產政府間委員會今天透過線上會議宣布，新加坡小販文化列入世界非物質文化遺產代表名錄。

委員會24名成員決定採納先前專家評估團的建議，讓新加坡小販文化列入「非物質文化遺產」。

評估團認為，新加坡小販文化符合申遺5大條件，包括小販文化是新加坡人生活的一部分，在其城市化發展過程中，為不同世代的新加坡民眾提供身分認同感及延續性；小販文化具有多元文化特性，有助促進對不同宗教、文化的了解等等。

國家文物局、國家環境局及全國商聯總會指出，在申請過程中，新加坡不同社群積極主動參與，凸顯了多元環境下的文化遺產。

新加坡文化、社區及青年部長唐振輝表示，小販文化在新加坡各行各業的民眾心中有著特別的地位，反映新加坡人的日常生活及多元文化社會的認同。

新加坡去年3月提交文件，申請將小販文化列入UNESCO「非物質文化遺產」。目前共有超過460個項目被列入「非物質文化遺產」。

小販中心（或稱熟食中心）不僅是新加坡庶民美食中心，更是重要的文化記憶。新加坡在1960年代末到1980年代興建小販中心，讓街邊的流動攤販聚集在乾淨與衛生的環境中營業，當地人多半稱為Hawker Centre或Food Centre。

此外，新加坡植物園（Botanic Gardens）於2015年申請列入世界文化遺產成功，成為新加坡第一個被列在聯合國教科文組織名錄中的世界文化遺產。

新加坡 聯合國 植物園

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