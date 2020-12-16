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新研究發現 袋鼠也能有意識與人「溝通」

編譯張君堯／即時報導
研究給予圈養袋鼠一個裝滿食物、但打不開的盒子。在發現打不開盒子後袋鼠並沒有放棄，絕大多數會先看著研究人員、再望向盒子，這個動作被視為向人類求助，與家畜未能解決問題時的表現一致。The University of Sydney
研究給予圈養袋鼠一個裝滿食物、但打不開的盒子。在發現打不開盒子後袋鼠並沒有放棄，絕大多數會先看著研究人員、再望向盒子，這個動作被視為向人類求助，與家畜未能解決問題時的表現一致。The University of Sydney

最新研究發現，袋鼠能有意識地與人類「溝通」，推翻只有狗、馬或羊等家畜才有類似行為的原先想法，也顯示人類以前低估了動物與人進行有意識溝通的潛力。

雪梨大學（University of Sydney）和倫敦羅漢普頓大學（University of Roehampton）研究指出，袋鼠能夠與人有意地進行溝通，暗示其認知能力比過往認為的要高。

研究給予圈養袋鼠一個裝滿食物、但打不開的盒子，研究合著者格林博士（Alexandra Green）表示，在發現打不開盒子後袋鼠並沒有放棄，絕大多數會先看著研究人員、再望向盒子，這個動作被視為向人類求助。

11隻試驗的袋鼠中，有10隻會主動「凝視」把食物放在盒內的人，希望藉此取得食物，另外其中9隻會「交替凝視」食物盒和人，屬於更高層次的溝通方式。

主要研究者麥愛爾戈特博士（Alan McElligott）表示，這種「凝視」可以在動物尋求人類幫助時觀察到，但通常只有已經馴化數百年的動物才會。事實上，袋鼠的表現跟接受相同試驗的狗、馬、羊非常相似，代表此行為顯然不局限於家畜。

麥愛爾戈特博士強調這項研究具有突破性，顯示人類以前低估了動物對人類作出有意識溝通的潛力，而袋鼠是有袋動物中首先接受這類研究的，所得結果令人鼓舞，將促進對非家畜的認知研究。

身為澳洲代表性動物，袋鼠因為不像無尾熊可愛，有時會被貼上負面標籤，許多人還將袋鼠視為數量過剩的有害動物，進而撲殺。格林希望這項研究能幫助袋鼠獲得更多尊重，扭轉澳洲人對牠們的負面印象。

不過格林也提醒，研究不代表任何人都可以在野外，用無法打開且裝滿食物的盒子接近袋鼠，並期望與牠們溝通。有鑑於先前曾發生袋鼠攻擊人類的事件，他強調「不建議這麼做」。

澳洲 倫敦

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