我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

亞馬遜河南美巨河龜孵化潮 景象如「烏龜海嘯」

編譯張君堯／即時報導
巴西亞馬遜河支流沿岸一個保護區，近期有超過92000隻南美巨河龜一同孵化，大規模幼龜在沙灘上爬往河中的場景酷似「烏龜海嘯」。Wildlife Conservation Society
巴西亞馬遜河支流沿岸一個保護區，近期有超過92000隻南美巨河龜一同孵化，大規模幼龜在沙灘上爬往河中的場景酷似「烏龜海嘯」。Wildlife Conservation Society

巴西亞馬遜河支流沿岸一個保護區近期迎來喜訊，超過9萬2000隻南美巨河龜一同孵化，大規模幼龜從岸上爬往河中的場景酷似「烏龜海嘯」，相當壯觀。

野生動物保護學會（WCS）14日公布一段影片，可見數萬隻南美巨河幼龜孵化，沙灘上密密麻麻全是剛出生的小烏龜，奮力從沙灘爬往河中。

影片來源：聯合新聞網

這場「烏龜海嘯」發生在阿布法理生物保護區（Abufari Biological Reserve），WCS的巴西動保人士長期在當地設點，監測成年雌性巨河龜及巢穴在孵化前、中、後時期的狀況。

WCS指出，這一批南美巨河龜「嬰兒潮」數量龐大，首日就孵化出7萬1000隻，隔幾天又添加2萬1000隻，共計有9萬2000隻幼龜出現。

淡水龜專家費拉拉（Camila Ferrara）指出，大量幼龜同時出生一起前往河中，過程中孵化的幼龜越多，生存機率也就越高，因為被掠食者吃掉的機率稀釋。

南美巨河龜是拉丁美洲最大的淡水龜，成龜最大可以長到背甲長1.07公尺、重90公斤。牠們覓食時還會協助散播植物種子，促進沿岸植被再生，扮演生態中重要的一環，但因盜獵者會獵取龜肉與蛋，導致牠們的數量正迅速減少。

亞馬遜

上一則

台北101跨年煙火 首創360度特效輪狀煙火

下一則

新研究發現 袋鼠也能有意識與人「溝通」

延伸閱讀

川普擬准阿拉斯加保護區石油探勘 環保人士反對

川普擬准阿拉斯加保護區石油探勘 環保人士反對
最寂寞大象八年來首次遇同類 象鼻「牽手問好」超溫馨

最寂寞大象八年來首次遇同類 象鼻「牽手問好」超溫馨
疫期出行 短途自駕遊夯

疫期出行 短途自駕遊夯
後院觀海

後院觀海

熱門新聞

煮泡麵時加入些青菜、肉、蛋，瞬間美味升級。圖／ingimage

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

2020-12-12 04:07
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的。（取材自推特）

人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

2020-12-09 20:31
阿拉斯加航空12日班機驚見一名男子在機翼上。（取材自推特）

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

2020-12-13 21:49
男子不准未婚妻穿白色婚紗，只因她「非處女」。圖為示意圖。（ingimage）

男不解為何被未婚妻毀婚 網民見原因開罵：你很噁心！

2020-12-13 01:00
Space X於美東時間9日在德州進行「星艦」（Starship）火箭原型試飛，未料在降落時，著陸失敗發生爆炸。(Getty Images)

SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

2020-12-09 20:44
老虎媽媽箭鏃與女兒希蒂為地盤大打出手，邊發出吼叫、邊躍身撲向彼此，也都伸出虎爪拍擊與毆打對方，直接在觀光客乘坐吉普車前方的路邊打成一團。畫面翻攝：MAILONLINE

長大就該自立！老虎媽媽揮虎爪把女兒逐出家門

2020-12-09 05:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底