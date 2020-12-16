台北101跨年煙火 首創360度特效輪狀煙火

台北101公布2021跨年煙火，將推出時長300秒、共1萬6千發的煙火大秀，並全新推出「360度立體特效輪狀煙火」。圖／台北101提供

即將迎接2021年，台北101公布300秒跨年煙火3大亮點，將從平安夜到跨年夜推出粉紅色整點燈光秀、首度使用360度立體特效輪狀煙火以及雙色花束煙火畫出大面積愛心弧線，向所有防疫 英雄致敬，也為此展開新的一年。

台北101今天舉辦記者會說明跨年煙火亮點，主題是「愛」，大樓從24日平安夜到31日跨年夜打上粉紅色燈光，同時，晚間6時起，每小時推出整點燈光秀，要帶給民眾浪漫的光影藝術饗宴。

影片來源：聯合新聞網

重頭戲跨年煙火秀，今年規劃發射1.6萬發、時間長達300秒，總計預算約新台幣2500萬元。

跨年煙火秀分5章節，序章是「告別2020，迎接2021」，以充滿喜慶的金、紅煙火拉開序幕，同心圓的姿勢圍繞盤旋大樓而上；第一章是「向防疫英雄致敬，全民齊心向前行」，以雙色花束煙火畫出大面積愛心弧線，向台灣 與全世界防疫英雄致敬，而四面齊發、曲線收闔的煙火則展現各界攜手齊心共同守護台灣、迎向世界。

第二章是「攜手世界向前行，Taiwan Can Help」，採用360度立體特效輪狀煙火，環環相扣、接續擊發，象徵台灣攜手世界、與全球合作，也祝福2021年的所有人幸福安好；第三章是「祈福關懷，幸福未來向前行」以花瓣心型煙火與錦冠花束煙火替人類與世界祈福，最後用天女散花來營造浪漫氛圍。

終章是「精彩台灣無限可能，愛與希望向前行」，由各色煙火齊發，呈現大面積、大維度與大視角，並用七彩浪漫煙火繽紛絢爛收尾，用愛與希望迎向歡樂璀璨的新年。

其中，360度立體特效輪狀煙火是全世界第一個在高樓架設的煙火設施，屆時將呈現四面立體的煙火噴射效果，增加煙火變化性。

交通部長林佳龍出席記者會致詞時說，「台灣要從防疫大國邁向觀光 大國，所以這次的活動別具意義」，認為今年101煙火持續施放，能讓全世界看到台灣這塊福地、這塊寶島，就行銷面來說，效益最大，「唯一就是第一」。

台北101董事長張學舜致詞時表示，全世界許多知名的跨年煙火已宣布取消，但台灣防疫有成，所以101煙火如期舉辦，主題訂為「讓愛擁抱世界、用希望點亮未來」。

張學舜說，在所有人團結抗疫下，台灣是一個安全的地方，盼透過光明燦爛的煙火，讓全世界看到台灣，也因此，半年前董事會討論煙火要不要持續舉辦時，決議是如期舉行。