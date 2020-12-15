兒為胎記自卑…暖心爸忍痛30小時「複製」相同刺青

加拿大有名男孩因胸前的胎記感到自卑，他的爸爸發現後在同位置刺上一模一樣的「胎記刺青」，希望帶給兒子勇氣。(FACEBOOK／Juicy Quill Tattoo)

加拿大 有名男孩生來胸前就有一大塊胎記，懂事後他開始感到自卑，甚至游泳 時都不願脫掉上衣。他的父親發現，決定在同樣位置刺上一模一樣的「胎記刺青」，希望藉此給予兒子勇氣。

這位暖心的父親名叫德瑞克（Derek Prue Sr.），他八歲的兒子小德瑞克（Derek Prue Jr.）出生時，左胸口就有大面積的棕色胎記。德瑞克表示，以前兒子總是為胎記感到驕傲，直到有天突然發現兒子開始故意遮擋胎記，甚至連游泳時也不願脫上衣下水，德瑞克這才了解到「兒子已經意識到自己有些地方和別人不一樣」，讓他相當心疼。

為了幫助孩子建立信心，德瑞克靈機一動，決定在自己身上「複製」一個相同的胎記，隨後偷偷找到一間叫Juicy Quill的刺青工作室，在六到八周期間花了近30小時，來回九次才完成這個巨大刺青。

德瑞克回憶第一次刺青時，開始後約三四個小時就覺得應該快好了，便詢問刺青師托尼（Tony Gibert）「快完成了嗎？」對方卻回答「差不多完成輪廓」，他才意識到刺青沒那麼簡單。過程也非常痛苦，因為圖案大，位置又在皮薄的肋骨部位，德瑞克得不斷靠冰敷來緩解疼痛。

刺青完成後，德瑞克並沒有馬上告訴兒子，一直等到全家前往泳池戲水時，德瑞克走向兒子並脫掉上衣，表示自己跟他有一樣的「胎記」了，小德瑞克驚喜地大叫：「這也太酷了！」。隨後更如父親所望，脫掉上衣跳下水玩耍。

德瑞克9日帶著兒子來到Juicy Quill，讓托尼能將作品與胎記做對照，工作室也在臉書 分享照片，寫道：「他（德瑞克）用刺青來建立兒子的信心，我們也能成為故事的一部分，這真的很酷」。

「我想向他證明，他並不孤單，我們有相同的印記。」看到兒子嶄露笑容，德瑞克認為一切都值得。