經典漫畫「幽遊白書」Netflix證實開拍真人版

「幽遊白書」是許多漫畫迷的回憶。（取材自推特）

Netflix投資日本 漫改影集正夯，自從「今際之國的闖關者」獲得大成功之後，下一步竟轉向無數少年心目中的經典「幽遊白書」，確定將拍成真人版，不僅將會延續「今際之國」的幕後製作群，也將由「AV帝王」製作坂本和隆再度領軍，根據綜合日媒包括「cinematoday」報導也證實此事。

坂本和隆表示：「「幽遊白書」伴隨著我長大，當年「幽遊白書」帶給我的衝擊，迄今記憶猶新，如果已經過去20多年了，「幽遊白書」的人氣依舊不減，在海外也有極大的關注度，我想要以最大的限度發揮Netflix的自由創作概念，集結全球的精英製作團隊，盡最大可能還原「幽遊白書」宏大的世界觀」。

「幽遊白書」敘述不良少年浦飯幽助為了救小孩而被車撞死，由於靈界沒預料到他的死亡，所以給予他重生的機會，要他接受考驗才能重生，此後他更因緣際會成為靈界偵探，並與桑原、藏馬以及飛影並肩作戰，對抗許多強大的敵人，「幽遊白書」曾與「七龍珠」、「灌籃高手」並列為90年代「周刊少年Jump」的三大經典漫畫，充滿熱血的格鬥元素，多年來始終讓影迷津津樂道，不過漫畫畫到最終的「魔界統一淘汰賽」時，突然結束，改以人物對白交代後續，令不少粉絲認為有些錯愕，而作者冨樫義博後來再畫「獵人」也大受好評，只是更新速度並不快。