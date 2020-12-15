「通緝犯落網」一整排綠鬣蜥封嘴壓制在地

「彈弓射魚團」將捕獲的綠鬣蜥擺在地上，彷彿通緝犯被捕，PO上網引發網友熱議。（圖：袁安男提供）

外來物種綠鬣蜥在台灣 嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，近期有網友組成團隊用彈弓圍捕，將獵捕的照片及影片貼上網，綠鬣蜥躺在地上彷彿通緝 犯，引發網友熱議；團隊成員袁安男說，近期已捕獲綠鬣蜥超過200隻，研判正值綠鬣蜥繁殖期，「抓不勝抓」。

袁安男說，綠鬣蜥常出沒嘉義縣永欽橋一帶，晚上開燈一照便可發現上百隻，他自組團隊抓捕，到現場後用彈弓及鋼珠瞄準射擊，將綠鬣蜥打暈，再用膠帶捆起來，有些分送朋友食用，或送到消防局讓相關單位處理。

袁安男說，一般來說綠鬣蜥不會主動攻擊人，但若打草驚蛇，綠鬣蜥會甩尾、咬人，且牠們爪子跟老鷹一樣利，一不小心就會受傷，要消毒治療。

袁安男說，一隻成年綠鬣蜥一次可生約30隻小綠鬣蜥，抓不勝抓，尤其在八掌溪沿岸，雜草叢生，綠鬣蜥大量出沒，其他如永欽橋一帶的水上鄉，還有上游的中埔鄉都曾出現綠鬣蜥蹤影。

袁安男表示，他成立「彈弓射魚團」，是因常接獲菜農通報綠鬣蜥偷吃菜，損失慘重，為了生態平衡、替農民除害，不定時會去捕捉。

目前台灣已將綠鬣蜥列入有害生態環境的物種之一，有飼養綠鬣蜥民眾都必須向縣政府申請登記，違者將處1萬元以上5萬元台幣以下罰款。