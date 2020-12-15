班克西新作讓房價暴漲 屋主考慮兩天決定原價出售

神秘的英國當代街頭藝術家班克西10日親自證實，他在布里斯托韋爾街一間待售民宅外牆留下疫情期間新作「哈啾！！」。路透

英國當代街頭藝術家班克西 日前在布里斯托一間待售民宅外牆留下新作，讓屋價瞬間暴漲，許多媒體報導屋主艾琳（Aileen Makin）臨時決定不賣了，但她的兒子澄清，他媽媽仍按原定計畫賣屋，沒打算趁機抬價。

班克西新作位於全英格蘭最陡峭的韋爾街（Vale Street），可見一名戴頭巾婦女拿著手帕打噴嚏，但力道太大連假牙都直接噴飛。班克西10日在IG親自認證這是他的作品，並取名「哈啾！！」（Aachoo!!）。

艾琳將房屋售價設為34萬英鎊（約45.4萬美元 ），原定本周就要進行最後一步交換合約，但班克西作畫的房價之前就曾一飛衝天，ITV當地分台隔天就接到家屬爆料，稱艾琳母子倆決定不賣房了。

不過，尼克12日親自跟BBC闢謠。「你一覺醒來，看到小報說房子現值500萬英鎊（約669.1萬美元），你總要想想該怎麼辦…但這不會改變什麼事情。」他表示，一家人只是需要時間思考，才會暫停48小時賣屋。

尼克受訪也抱怨，就因為暫停賣屋，導致他們被人說得很難聽，但他們對此感到不意外，現已請人安裝壓克力板與保安系統保護畫作，指「這畫不只沒讓我們賺到500萬英鎊，其實還讓我們破費」。

尼克也表示，一家人正考慮修改售屋合約，確保班克西畫作必須留在原處，但不會反對「哈啾！！」移到布里斯托市議會或博物館 等地方保存。