班克西新作讓房價暴漲 屋主考慮兩天決定原價出售
英國當代街頭藝術家班克西日前在布里斯托一間待售民宅外牆留下新作，讓屋價瞬間暴漲，許多媒體報導屋主艾琳（Aileen Makin）臨時決定不賣了，但她的兒子澄清，他媽媽仍按原定計畫賣屋，沒打算趁機抬價。
班克西新作位於全英格蘭最陡峭的韋爾街（Vale Street），可見一名戴頭巾婦女拿著手帕打噴嚏，但力道太大連假牙都直接噴飛。班克西10日在IG親自認證這是他的作品，並取名「哈啾！！」（Aachoo!!）。
艾琳將房屋售價設為34萬英鎊（約45.4萬美元），原定本周就要進行最後一步交換合約，但班克西作畫的房價之前就曾一飛衝天，ITV當地分台隔天就接到家屬爆料，稱艾琳母子倆決定不賣房了。
不過，尼克12日親自跟BBC闢謠。「你一覺醒來，看到小報說房子現值500萬英鎊（約669.1萬美元），你總要想想該怎麼辦…但這不會改變什麼事情。」他表示，一家人只是需要時間思考，才會暫停48小時賣屋。
尼克受訪也抱怨，就因為暫停賣屋，導致他們被人說得很難聽，但他們對此感到不意外，現已請人安裝壓克力板與保安系統保護畫作，指「這畫不只沒讓我們賺到500萬英鎊，其實還讓我們破費」。
尼克也表示，一家人正考慮修改售屋合約，確保班克西畫作必須留在原處，但不會反對「哈啾！！」移到布里斯托市議會或博物館等地方保存。
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