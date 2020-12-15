澳洲男與巴掌大蜘蛛同居一年 網友笑稱牠該付租金

澳洲昆士蘭省開恩茲居民傑克上隻蜘蛛同好粉絲團貼照，指一隻獵人蛛晃進他家已經一年，一家人接受牠留下來，還一路看著她長大到15公分。畫面翻攝：FACEBOOK/Australian spider identification page

如果一隻大蜘蛛闖進房子後就不走了，你會怎麼做？許多人或許決定立刻搬家，但澳洲 人可能就見怪不怪，一位澳洲男子日前上網分享「大蜘蛛室友」的照片，還說自己過去一年看著牠長大，甚至希望「牠長得再大一點」。

澳洲昆士蘭省開恩茲（Cairns）居民傑克（Jake Gray）在澳洲蜘蛛辨認專頁（Australian spider identification page）貼照，要同好「看看這個大女孩，已用過去一年看著牠長大…了不起的獵人」。

據報這隻獵人蛛（Huntsman spider）有天晃進屋子，傑克當時抬頭一看就覺得她是「室友的料」，因為人蛛始終相安無事，一家人也就接受她留下來，一路看著她長大到15公分。

獵人蛛天性膽小，撞上人也會直接逃跑，產生的毒液也不會帶來太大的傷害，但看起來還是很可怕。有網友開玩笑留言「老兄，你家就是蜘蛛家了」、「牠很快就必須開始付租金 了」、「誰付誰租金？」

獵人蛛在多數狀況下完全無害，還可以防治害蟲，唯一傷人的情況是人們自己嚇自己。蜘蛛專家拉約（Linda S. Rayor）指出，她研究獵人蛛已經14年，處理過上千隻蜘蛛，只被咬過11次，常常是她自己活該。同時提醒網友，如果遇到獵人蛛，要記得牠們靠高速躲避天敵，其實不會傷人，螫針最多防禦性戳一下，不會釋出毒液，所以只要保持冷靜，再找個免洗容器，把牠誘進去後野放即可。