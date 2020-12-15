風暴席捲澳洲東部 黃金海岸驚現「泡沫海」

澳洲東北方的黃金海岸出現如咖啡奶泡般的「泡沫海」奇景，吸引民眾前往觀浪嬉戲。歐新社

澳洲 東部近日持續受到氣旋和破壞性巨浪影響，除了拜倫灣（Byron Bay）著名的海灘受侵蝕幾近消失，當地媒體更指出，這場「百年一遇的風暴」讓東部黃金海岸出現「泡沫海」奇景。

受反聖嬰現象（La Niña）影響，澳洲近日降雨和熱帶氣旋大增，當局也預計今年夏季會比以往濕潤，儘管幾周前澳洲東部才經歷強烈熱浪。

影片來源：聯合新聞網

新南威爾士省北部大雨、強風和洪水 等災情持續到本周，導致當地拜倫灣著名的海灘被侵蝕殆盡。該州緊急事務處表示，迄今為止進行了12次洪水救援，同時警告人們留在室內，避免開車冒險駛過洪水。

昆士蘭省南部沿海附近強烈的低壓系統產生了狂風暴雨 ，連續三天重創該省與新南威爾士省（New South Wales）人口稠密的邊界地區，部分地區在48小時內降下超過700公釐高的雨量，預計惡劣天候將持續到耶誕節。

昆士蘭州當局14日也警告，潮汐水位「異常」升高30公分，因此封閉所有海灘，不過東北角的黃金海岸被拍到出現如咖啡奶泡般的「泡沫海」奇景，吸引民眾前往觀浪嬉戲。

「泡沫海」是因暴雨或氣旋激起海浪，猛烈攪拌海中的鹽分、化學物、死去植物和海藻分泌物等有機物質而形成。新聞畫面還捕捉到一隻狗狗，興奮地衝進泡沫海裡失去蹤影、險些溺斃，所幸主人及時尋回。

昆士蘭省和南威爾士省自10日開始，收到共計約2500通緊急救援電話，主要是房屋水災、樹木或電線桿倒塌等，所幸目前尚無人員傷亡的報導。

氣象局表示，每年12月到3月，澳洲東部通常會受反聖嬰現象影響，平均降雨量會增加20％，但科學家表示，氣候變遷也加劇了影響，使得氣候更不穩定。

新南威爾士省首長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）也警告，專家們預計情況「將比多年來經歷過的更糟」。