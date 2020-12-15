我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

風暴席捲澳洲東部 黃金海岸驚現「泡沫海」

編譯張君堯／即時報導
澳洲東北方的黃金海岸出現如咖啡奶泡般的「泡沫海」奇景，吸引民眾前往觀浪嬉戲。歐新社
澳洲東北方的黃金海岸出現如咖啡奶泡般的「泡沫海」奇景，吸引民眾前往觀浪嬉戲。歐新社

澳洲東部近日持續受到氣旋和破壞性巨浪影響，除了拜倫灣（Byron Bay）著名的海灘受侵蝕幾近消失，當地媒體更指出，這場「百年一遇的風暴」讓東部黃金海岸出現「泡沫海」奇景。

受反聖嬰現象（La Niña）影響，澳洲近日降雨和熱帶氣旋大增，當局也預計今年夏季會比以往濕潤，儘管幾周前澳洲東部才經歷強烈熱浪。

影片來源：聯合新聞網

新南威爾士省北部大雨、強風和洪水等災情持續到本周，導致當地拜倫灣著名的海灘被侵蝕殆盡。該州緊急事務處表示，迄今為止進行了12次洪水救援，同時警告人們留在室內，避免開車冒險駛過洪水。

昆士蘭省南部沿海附近強烈的低壓系統產生了狂風暴雨，連續三天重創該省與新南威爾士省（New South Wales）人口稠密的邊界地區，部分地區在48小時內降下超過700公釐高的雨量，預計惡劣天候將持續到耶誕節。

昆士蘭州當局14日也警告，潮汐水位「異常」升高30公分，因此封閉所有海灘，不過東北角的黃金海岸被拍到出現如咖啡奶泡般的「泡沫海」奇景，吸引民眾前往觀浪嬉戲。

「泡沫海」是因暴雨或氣旋激起海浪，猛烈攪拌海中的鹽分、化學物、死去植物和海藻分泌物等有機物質而形成。新聞畫面還捕捉到一隻狗狗，興奮地衝進泡沫海裡失去蹤影、險些溺斃，所幸主人及時尋回。

昆士蘭省和南威爾士省自10日開始，收到共計約2500通緊急救援電話，主要是房屋水災、樹木或電線桿倒塌等，所幸目前尚無人員傷亡的報導。

氣象局表示，每年12月到3月，澳洲東部通常會受反聖嬰現象影響，平均降雨量會增加20％，但科學家表示，氣候變遷也加劇了影響，使得氣候更不穩定。

新南威爾士省首長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）也警告，專家們預計情況「將比多年來經歷過的更糟」。

一隻叫「黑澤爾」的狗狗興奮地衝進泡沫海裡頓時失去蹤影，所幸主人在遊客幫忙下尋回。...
一隻叫「黑澤爾」的狗狗興奮地衝進泡沫海裡頓時失去蹤影，所幸主人在遊客幫忙下尋回。路透／Seven News
「泡沫海」是因暴雨或氣旋激起海浪，猛烈攪拌海中的鹽分、化學物、死去植物和海藻分泌...
「泡沫海」是因暴雨或氣旋激起海浪，猛烈攪拌海中的鹽分、化學物、死去植物和海藻分泌物等有機物質而形成。歐新社

澳洲 洪水 暴雨

上一則

地表最強壯小女孩！7歲的她舉起80公斤槓鈴破紀錄

下一則

澳洲男與巴掌大蜘蛛同居一年 網友笑稱牠該付租金

延伸閱讀

澳媒：美英等10國駐上海領事館遭滲透 環時：五眼聯盟真的瞎了

澳媒：美英等10國駐上海領事館遭滲透 環時：五眼聯盟真的瞎了
新加坡月底將獲首批疫苗 李顯龍帶頭接種

新加坡月底將獲首批疫苗 李顯龍帶頭接種
不顧警示翻圍欄拍照 澳洲女子墜崖慘死

不顧警示翻圍欄拍照 澳洲女子墜崖慘死
美英10國駐滬領館被曝遭中共滲透 環時：「五眼」瞎了

美英10國駐滬領館被曝遭中共滲透 環時：「五眼」瞎了

熱門新聞

煮泡麵時加入些青菜、肉、蛋，瞬間美味升級。圖／ingimage

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

2020-12-12 04:07
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的。（取材自推特）

人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

2020-12-09 20:31
阿拉斯加航空12日班機驚見一名男子在機翼上。（取材自推特）

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

2020-12-13 21:49
Space X於美東時間9日在德州進行「星艦」（Starship）火箭原型試飛，未料在降落時，著陸失敗發生爆炸。(Getty Images)

SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

2020-12-09 20:44
老虎媽媽箭鏃與女兒希蒂為地盤大打出手，邊發出吼叫、邊躍身撲向彼此，也都伸出虎爪拍擊與毆打對方，直接在觀光客乘坐吉普車前方的路邊打成一團。畫面翻攝：MAILONLINE

長大就該自立！老虎媽媽揮虎爪把女兒逐出家門

2020-12-09 05:48
男子不准未婚妻穿白色婚紗，只因她「非處女」。圖為示意圖。（ingimage）

男不解為何被未婚妻毀婚 網民見原因開罵：你很噁心！

2020-12-13 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票