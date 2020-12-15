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地表最強壯小女孩！7歲的她舉起80公斤槓鈴破紀錄

編譯中心／綜合報導
烏爾芙特的父親卡文誇女兒為「世界上最強壯的小女孩」。（取材自Instagram）
烏爾芙特的父親卡文誇女兒為「世界上最強壯的小女孩」。（取材自Instagram）

加拿大7歲女童烏爾芙特（Rory van Ulft）日前參加美國全國青少年舉重比賽舉起80公斤槓鈴奪冠，成為美國賽史上最年輕舉重冠軍。烏爾芙特的父親卡文（Cavan）誇女兒為「世界上最強壯的小女孩」。

每日郵報（Daily Mail）報導，122公分的烏爾芙特5歲上體操課時就開始舉重訓練，短短2年她已能使用奧林匹克女子標準槓鈴抓舉32公斤，挺舉42公斤，蹲舉61公斤，硬舉80公斤。她每周花9小時練體操、4小時練習舉重。這次參加美國比賽是因為加拿大沒有青年奧運會式舉重錦標賽。

烏爾芙特上場舉重時穿著紋身袖套，表示自己「很喜歡紋身，覺得這樣很酷。」（取材自I...
烏爾芙特上場舉重時穿著紋身袖套，表示自己「很喜歡紋身，覺得這樣很酷。」（取材自Instagram）

來源：Fitwork Nation YouTube

烏爾芙特上場舉重時穿著紋身袖套，表示自己「很喜歡紋身，覺得這樣很酷。」她認為舉重練習讓自己變得更堅強、更強壯，「感覺自己能做更多事情，並且勇於嘗試各種事。舉重時我什麼都不想，淨空思緒之後就做了。」但烏爾芙特表示目前還沒有參加奧運的野心：「這種事情對我來說真的不重要。」

卡文提到烏爾芙特接受經驗豐富的舉重和體操教練指導，還有家庭醫生跟運動醫學兒科醫生照顧她，「所以安全無虞。」

烏爾芙特也曾在當地比賽的平衡木項目獲得銅牌，坦承自己喜歡體操更甚舉重，因為「做體操不用舉東西到頭的上方」。

美國 奧運 加拿大

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