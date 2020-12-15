回不了家的女人…監視器曝光 網同情「但好好笑」

一名烏克蘭女孩疑似未穿著適當的鞋子，導致家門明明就在眼前，但卻怎樣也回不了家的窘境。（影片截圖）

邁入冬日，近日冰雪覆蓋了整個烏克蘭 首都基輔，為防止行走時滑冰，城市裡許多行人紛紛都穿上了溜冰鞋。一名烏克蘭女孩疑似未穿著適當的鞋子，導致家門明明就在眼前，但卻怎樣也回不了家的窘境。

真的是「人在囧途」！一名女孩疑似未穿能止滑的鞋子出門，在一場傾盆大雨急下後，留在地表上的水迅速結冰，在烏克蘭首都基輔形成了大面積的冰，讓家門前一處小小的斜坡成了名副其實的回家「障礙賽」；在歷經幾番企圖爬上卻總是滑落後，斜坡上一名路人試著拉她一把，好不容易站上斜坡，女孩卻還是因為鞋底無法止滑，最後仍徒勞無功，又滑回斜坡下方，場面十分令人困窘。

女孩因地面結冰「回不了家」的過程，被街頭的監視器畫面拍下。

大雨和零度以下溫度導致基輔被冰雪覆蓋，烏克蘭政府出動了4000多輛清掃車，緊急清除城市街道上的結冰，還有一名德國 外交官直接穿上溜冰鞋上班。烏克蘭緊急服務處稱，極端氣候還使當地三個地區、共170多個城鎮大停電。

網友在影片下方留言表示，認為這樣的情形還會持續，女孩若是沒穿能止滑的鞋子，恐怕數個月都回不了家。也有網友說，「為她感到難過，但我卻無法停止大笑」。