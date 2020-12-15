五金店遇真愛！女師和「公事包」結婚 大讚比男人好

俄羅斯24歲女子在朋友的見證下與公事包結婚。（取材自mirror）

俄羅斯 24歲女子葛婷（Rain Gordon）在五金店遇到她此生的摯愛基頓（Gideon），今年6月在朋友的見證下結婚。然而基頓不是人，而是一個硬梆梆的公事包。

英國 新聞網鏡報（Mirror）報導，本業為幼教老師的葛婷5年前遇見「未來老公」基頓，當時她買回家作為拍照道具，隨後對基頓日久生情，並在幾個月內確立了彼此的關係。

葛婷很意外會跟公事包在一起：「一開始只是欣賞他的外表，沒有想到其他，但後來對基頓產生不同的感情，這才發現自己已墜入愛河。」

葛婷談起初次和基頓擁吻，並在晚間有許多共處時光，進行3到4小時哲學對話，還透過「心靈感應」跟基頓產生精神上的聯繫與溝通：「我們傾聽彼此心聲，但看在外人眼裡，這就像一場獨白。」

葛婷認為基頓不僅是她的伴侶，還是丈夫、朋友以及心靈導師：「他對我的支持比其他人更多，有時甚至覺得他比我了解我自己。」葛婷稱自己不是嚴重的物戀（Object sexuality），也會試著跟人發展關係。她跟基頓交往期間曾試著跟男人約會，但最後仍選擇了基頓。

小倆口還交換客製化的婚戒。（取材自mirror）

葛婷對物件的迷戀始於8歲，她一直深受物件吸引，認為物件對她的吸引力比人更大，且能跟物件產生更美好的關係。她相信萬物有靈魂，但她知道社會不接受這樣的觀點，所以之前沒跟人提起，直到最近才跟幾個好友還有親兄弟坦承她跟基頓的關係，獲得大家的理解。

葛婷說今年5月生日前收到基頓送的夢幻大禮「求婚」：「我很高興的說我願意！還預定了特殊雕刻的婚戒給我倆。」小倆口6月舉行婚禮，10月在旅館 房間舉辦儀式。

葛婷表示即便他們的婚禮沒有法律效力，但很開心他們的關係「又向前跨了一步。」葛婷提到人們不了解她的感受，總是說她有病要她去尋求治療，希望分享自己的故事能去除人們對物戀的誤解與歧見。