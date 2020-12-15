我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

五金店遇真愛！女師和「公事包」結婚 大讚比男人好

聯合新聞網／綜合報導
俄羅斯24歲女子在朋友的見證下與公事包結婚。（取材自mirror）
俄羅斯24歲女子在朋友的見證下與公事包結婚。（取材自mirror）

俄羅斯24歲女子葛婷（Rain Gordon）在五金店遇到她此生的摯愛基頓（Gideon），今年6月在朋友的見證下結婚。然而基頓不是人，而是一個硬梆梆的公事包。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，本業為幼教老師的葛婷5年前遇見「未來老公」基頓，當時她買回家作為拍照道具，隨後對基頓日久生情，並在幾個月內確立了彼此的關係。

葛婷很意外會跟公事包在一起：「一開始只是欣賞他的外表，沒有想到其他，但後來對基頓產生不同的感情，這才發現自己已墜入愛河。」

葛婷談起初次和基頓擁吻，並在晚間有許多共處時光，進行3到4小時哲學對話，還透過「心靈感應」跟基頓產生精神上的聯繫與溝通：「我們傾聽彼此心聲，但看在外人眼裡，這就像一場獨白。」

葛婷認為基頓不僅是她的伴侶，還是丈夫、朋友以及心靈導師：「他對我的支持比其他人更多，有時甚至覺得他比我了解我自己。」葛婷稱自己不是嚴重的物戀（Object sexuality），也會試著跟人發展關係。她跟基頓交往期間曾試著跟男人約會，但最後仍選擇了基頓。

小倆口還交換客製化的婚戒。（取材自mirror）
小倆口還交換客製化的婚戒。（取材自mirror）

葛婷對物件的迷戀始於8歲，她一直深受物件吸引，認為物件對她的吸引力比人更大，且能跟物件產生更美好的關係。她相信萬物有靈魂，但她知道社會不接受這樣的觀點，所以之前沒跟人提起，直到最近才跟幾個好友還有親兄弟坦承她跟基頓的關係，獲得大家的理解。

葛婷說今年5月生日前收到基頓送的夢幻大禮「求婚」：「我很高興的說我願意！還預定了特殊雕刻的婚戒給我倆。」小倆口6月舉行婚禮，10月在旅館房間舉辦儀式。

葛婷表示即便他們的婚禮沒有法律效力，但很開心他們的關係「又向前跨了一步。」葛婷提到人們不了解她的感受，總是說她有病要她去尋求治療，希望分享自己的故事能去除人們對物戀的誤解與歧見。

旅館 俄羅斯 英國

上一則

晶瑩剔透！中國大連海邊現「冰棱」奇觀

延伸閱讀

麻州防疫再收緊雪上加霜 餐廳呼籲政府補助

麻州防疫再收緊雪上加霜 餐廳呼籲政府補助
10多名議員曾接觸朱利安尼 亞利桑納議會休會

10多名議員曾接觸朱利安尼 亞利桑納議會休會
舊金山市長專欄／舊金山居家避疫令 12/6晚上10時生效

舊金山市長專欄／舊金山居家避疫令 12/6晚上10時生效
遇（一）

遇（一）

熱門新聞

煮泡麵時加入些青菜、肉、蛋，瞬間美味升級。圖／ingimage

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

2020-12-12 04:07
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的。（取材自推特）

人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

2020-12-09 20:31
阿拉斯加航空12日班機驚見一名男子在機翼上。（取材自推特）

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

2020-12-13 21:49
Space X於美東時間9日在德州進行「星艦」（Starship）火箭原型試飛，未料在降落時，著陸失敗發生爆炸。(Getty Images)

SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

2020-12-09 20:44
老虎媽媽箭鏃與女兒希蒂為地盤大打出手，邊發出吼叫、邊躍身撲向彼此，也都伸出虎爪拍擊與毆打對方，直接在觀光客乘坐吉普車前方的路邊打成一團。畫面翻攝：MAILONLINE

長大就該自立！老虎媽媽揮虎爪把女兒逐出家門

2020-12-09 05:48
男子不准未婚妻穿白色婚紗，只因她「非處女」。圖為示意圖。（ingimage）

男不解為何被未婚妻毀婚 網民見原因開罵：你很噁心！

2020-12-13 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求