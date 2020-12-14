網紅首富、趙薇穿FENDI 演繹2021亮麗黃與極致灰

Chiara Ferragni、趙薇的FENDI造型都展現了亮麗黃、極致灰的色彩。取自微博

日前國際色彩權威PANTONE（彩通）公布了2021年度代表色（2021 pantone color of the year），繼2016年之後再度出現2個色彩，是象徵樂觀與力量的「極致灰（Ultimate Gray）」與「亮麗黃（ Illuminating）」，可望一掃2020的陰霾，帶來力量與希望；而FENDI在秋冬的女裝正巧有這兩款色彩的造型，何穗、趙薇也分別演繹出這兩個顏色的明亮與沉穩。

PANTONE公布了2021年度代表色「極致灰（Ultimate Gray）」與「亮麗黃（ Illuminating）」。取自PANTONE官網

彩通公司執行董事Leatrice Eiseman表示，「我們需要感覺一切都將變得更好，這對人類至關重要，耐看的極致灰、活潑的亮麗黃，在不確定的情勢下，是充滿活力、鼓舞人心、洋溢生命力的色調，滿足我們對未來的想望。」而極致灰和亮麗黃為兩個獨立色彩，卻可互相映襯，也象徵彼此支持。極致灰（PANTONE 17-5104）散發穩定可靠的特質，像沙灘上的石子色彩，有來自大自然安定人心的質樸；亮麗黃（PANTONE 13-0647）則是溫暖如太陽，帶來能量與盼望。

網紅首富Chiara Ferragni拍攝土耳其版「Harper's Bazaar」11月號時，身穿FENDI 2020秋冬刺繡裙裝。取自微博

趙薇在北京電影學院活動上身穿FENDI極致灰色大衣。取自微博

而FENDI 2020秋冬就有近似這兩個色彩的相互依存表現，趙薇在北京電影 學院建校70周年的光影盛典紀念晚會中，就穿上了極致灰色的簡約工裝風格大衣，輕鬆沉靜且不失隆重，被稱讚「趙薇品味越來越好」，展現簡約穿搭的氣質美感；亮麗黃色系列的單品，則有「何仙姑」何穗穿的大衣，也成為楊謹華拍攝「BEAUTY美人圈」雜誌的造型，此外，網紅首富Chiara Ferragni、袁冰妍也穿上2020秋冬亮麗黃裙裝登上「Harper's Bazaar」雜誌，展現浪漫又鮮活的氛圍。