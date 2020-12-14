周興哲問「你，好不好」 12/19用音樂唱出新希望

華語創作小天王周興哲將參加12月19日「五力全開Our Hope 線上演唱會」。(周興哲/提供)

華語創作小天王周興哲(Eric Chou)將參加12月19日「五力全開Our Hope 線上演唱會」，演唱會將於當天美東時間晚上9點線上播出。本活動由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助之專為美國華人 舉辦的線上活動，是今年唯一一場不可錯過的線上盛會。

本次活動邀請五位歌手鼓勵華人走出疫情，為2021年唱出新希望。受邀歌手陣容強大，除了周興哲外，另邀請台灣 藝人林宥嘉、彭佳慧、台裔美藉歌手Jason Chen以及馬來西亞歌手蔡恩雨(Priscilla Abby)共同演出。

影片來源：Youtube/World Journal

周興哲是台灣的創作型男歌手，在他11歲時曾在美國波士頓留學，於18歲時才回台。2014年，他在電視劇「16個夏天」演出歌手周興哲角色，而打開娛樂圈知名度。

周興哲另有「情歌小王子」、「創作暖男」及「亞洲創作天王」等稱號，其歌曲皆為他所自創，代表作品有「以後別做朋友」、「你，好不好」、「如果雨之後」、「怎麼了」、「我很快樂」等。其中兩首歌「以後別做朋友」、「你，好不好」的MV在YouTube點閱數均破億，也成為在周杰倫、林俊傑之後，擁有兩首歌破億點閱的華人歌手。

本月19日，周興哲將演唱5首自創歌曲，為美國華人帶來希望。其中兩首歌即是「如果雨之後」及「怎麼了」，想聽周興哲演唱動人的歌曲，請當天關注Our Hop活動網站。

除了演出之外，周興哲也大放送，歌迷只要上Our Hope線上演唱會活動網站，就有機會獲得他的親筆簽名T恤。周興哲提醒大家，12月19日美東時間晚上9點，記得上Our Hope活動網站觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」，跟著他一起迎接2021年新希望。活動官網 : ourhope.worldjournal.com。