我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英外相籲香港 別再把黎智英當目標

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

周興哲問「你，好不好」 12/19用音樂唱出新希望

【紐約訊】
華語創作小天王周興哲將參加12月19日「五力全開Our Hope 線上演唱會」。(周興哲/提供)
華語創作小天王周興哲將參加12月19日「五力全開Our Hope 線上演唱會」。(周興哲/提供)

華語創作小天王周興哲(Eric Chou)將參加12月19日「五力全開Our Hope 線上演唱會」，演唱會將於當天美東時間晚上9點線上播出。本活動由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助之專為美國華人舉辦的線上活動，是今年唯一一場不可錯過的線上盛會。

本次活動邀請五位歌手鼓勵華人走出疫情，為2021年唱出新希望。受邀歌手陣容強大，除了周興哲外，另邀請台灣藝人林宥嘉、彭佳慧、台裔美藉歌手Jason Chen以及馬來西亞歌手蔡恩雨(Priscilla Abby)共同演出。

影片來源：Youtube/World Journal

周興哲是台灣的創作型男歌手，在他11歲時曾在美國波士頓留學，於18歲時才回台。2014年，他在電視劇「16個夏天」演出歌手周興哲角色，而打開娛樂圈知名度。

周興哲另有「情歌小王子」、「創作暖男」及「亞洲創作天王」等稱號，其歌曲皆為他所自創，代表作品有「以後別做朋友」、「你，好不好」、「如果雨之後」、「怎麼了」、「我很快樂」等。其中兩首歌「以後別做朋友」、「你，好不好」的MV在YouTube點閱數均破億，也成為在周杰倫、林俊傑之後，擁有兩首歌破億點閱的華人歌手。

本月19日，周興哲將演唱5首自創歌曲，為美國華人帶來希望。其中兩首歌即是「如果雨之後」及「怎麼了」，想聽周興哲演唱動人的歌曲，請當天關注Our Hop活動網站。

除了演出之外，周興哲也大放送，歌迷只要上Our Hope線上演唱會活動網站，就有機會獲得他的親筆簽名T恤。周興哲提醒大家，12月19日美東時間晚上9點，記得上Our Hope活動網站觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」，跟著他一起迎接2021年新希望。活動官網 : ourhope.worldjournal.com

華人 美國 台灣

上一則

梅根出運了？民調人氣居然贏凱特與女王

延伸閱讀

台上重逢舊愛趙岱新… 周興哲大方擁抱

台上重逢舊愛趙岱新… 周興哲大方擁抱
12.19「五力全開」線上演唱會 抽簽名T恤

12.19「五力全開」線上演唱會 抽簽名T恤
五力全開Our Hope 線上演唱會

五力全開Our Hope 線上演唱會
年底最強「OUR HOPE線上演唱會」！彭佳慧、林宥嘉、周興哲獻聲

年底最強「OUR HOPE線上演唱會」！彭佳慧、林宥嘉、周興哲獻聲

熱門新聞

煮泡麵時加入些青菜、肉、蛋，瞬間美味升級。圖／ingimage

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

2020-12-12 04:07
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的。（取材自推特）

人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

2020-12-09 20:31
Space X於美東時間9日在德州進行「星艦」（Starship）火箭原型試飛，未料在降落時，著陸失敗發生爆炸。(Getty Images)

SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

2020-12-09 20:44
老虎媽媽箭鏃與女兒希蒂為地盤大打出手，邊發出吼叫、邊躍身撲向彼此，也都伸出虎爪拍擊與毆打對方，直接在觀光客乘坐吉普車前方的路邊打成一團。畫面翻攝：MAILONLINE

長大就該自立！老虎媽媽揮虎爪把女兒逐出家門

2020-12-09 05:48
男子不准未婚妻穿白色婚紗，只因她「非處女」。圖為示意圖。（ingimage）

男不解為何被未婚妻毀婚 網民見原因開罵：你很噁心！

2020-12-13 01:00
美國一名女子喝酒喝到不醒人事，隔天醒來竟發現自己正在「騎馬」，就連身邊的人都說著她完全聽不懂的西班牙語，這時她才驚覺自己跨越了美墨邊境。（取材自TikTok）

美國女子喝醉睡著 醒來竟在墨西哥叢林騎馬狂奔

2020-12-12 23:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票
白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打

白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打
紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪