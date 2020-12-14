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暖！長頸鹿被豪雨困湖中島 保育人士自製接駁船救援

編譯胡夢瑋／綜合報導
肯亞保育人士自製接駁船，救出困在湖中島上的長頸鹿。（路透）
肯亞保育人士自製接駁船，救出困在湖中島上的長頸鹿。（路透）

肯亞西部巴林哥湖（Boringo）近日因豪雨造成水位大幅上升，導致在湖中島上的長頸鹿受困。當地保育人士透過自製的接駁船進行長頸鹿救援，目前已救出兩隻長頸鹿並送往附近保育園區安置。

肯亞野生生物服務署（Kenya Wildlife Service）與即刻救援長頸鹿（Save Giraffes Now）和北部草原保護信託基金（Northern Rangelands Trust）合作，透過鋼做的接駁船已將兩隻長頸鹿救出，目前島上還有六隻長頸鹿等待救援。

保育人士透過接駁船將長頸鹿運送到約6.4公里外的新家--Ruko保育園區。Ruko保育園區的保育人士帕科（Mike Parkei）表示，「這些長頸鹿是我們土地的心臟。我知道我們必須團結起來，盡可能救牠們」。

即刻救援長頸鹿的會長歐康納（David O'Connor）表示，「我們迫切需要執行這項救援。隨著長頸鹿逐漸滅絕，任何我們能保護的動物都很重要」。

根據歐康納，被救援的長頸鹿屬羅氏長頸鹿（Rothschild），因盜獵和棲息地減少面臨瀕臨絕種危機，非洲僅剩約2000隻，800隻在肯亞。

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