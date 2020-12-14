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賓士停家門被偷到只剩「空殼」 座椅輪胎車門全被拆

聯合新聞網／綜合報導
一名男子的賓士本體仍在原地，車上的零件卻被拆個精光。（取材自臉書）
一名男子的賓士本體仍在原地，車上的零件卻被拆個精光。（取材自臉書）

汽車失竊案並不少見，但英國發生一起離譜的車子竊盜案，一名男子的賓士本體仍在原地，車上的零件卻被拆個精光，讓他崩潰虧車上裝了追蹤器，等於無用武之地。

每日郵報報導，56歲的英國男子漢普頓（Paul Hampton）2年前買了一台賓士，將車停在家門口附近。10日早上五點被鄰居叫醒，聲稱車子出事了。漢普頓和妻子衝出門，赫見所有零件被小偷拆個精光，包括車門、引擎蓋、保險桿、輪胎和座椅。

漢普頓怕車子被偷還在車上安裝追蹤器，沒想到車子本體沒失竊，車上的元件則被偷個精光，連他放在中控台上的一些零食也被拿走。

漢普頓表示，他一走出門看到車子的慘況簡直不敢相信自己的眼睛，面板什麼的都沒被破壞，只是被扒個精光。他相信小偷是專業竊盜集團，應該有五到六個人組成，分工合作把車子零組件拆光，並且沒留下指紋。

這台車的價值為1萬6500英鎊（約2萬2300美元），受損程度估計高達1.4萬英鎊（約1萬8937美元），漢普頓只得讓保險公司將車直接註銷。他表示，竊賊還不如把整台車偷走，如此一來追蹤器就能發揮作用，他還說之後應該會買500英鎊（約676美元）的老爺車，小偷想偷就偷吧。

一名男子的賓士本體仍在原地，車上的零件卻被拆個精光。（取材自臉書）
一名男子的賓士本體仍在原地，車上的零件卻被拆個精光。（取材自臉書）

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