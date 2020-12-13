乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走
阿拉斯加航空12日於麥卡倫國際機場（McCarran International Airport）正準備起飛時，乘客驚覺機翼上竟然有一名男子，男子不但在機翼上行走還對機艙內乘客擺pose。這名男子最後失足滑落地面被警方帶走，才結束這場鬧劇。
CNN報導，阿拉斯加航空班機當時正準備從阿拉斯加市飛往波特蘭市。乘客拍下的影片可見，男子剛開始在機翼上行走，隨後在機翼中段坐了下來，甚至還對乘客擺出動作。他接著又走到機翼末梢，脫去鞋襪試圖爬上翼稍，最後失足落地後被警方制伏帶走並送醫。
該班機後來返回登機口進行全面調查，根據阿拉斯加航空網站，該航班延遲約4小時。
WTH did I just witness... #alaskaairlines #alaskaflight1367 #lasvegas #lasvegasairport pic.twitter.com/vdXsDrrU44— ErinInWA (@ErinInWA) December 13, 2020
Appeared to be an interesting day at McCarran today. pic.twitter.com/M7vv3Gh6oT #vegas— Mick Akers (@mickakers) December 13, 2020
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