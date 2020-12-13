不甩疫情 瑞士開放夢幻冰教堂：一期一會的天然冰洞

瑞士南部高海拔的迪亞布勒雷峰附近，開放了一個名為「冰教堂」的冰洞供人參觀。（路透）

「一期一會的瑞士冰洞...」12月10日，在瑞士南部高海拔的迪亞布勒雷峰（Diablerets）附近，開放了一個名為「冰教堂」（The Ice Cathedral）的冰洞供人參觀。參觀者可以從附近觀光 景點「冰川3000」（glacier 3000）的纜車處步行15分鐘，就能看見隱身在白靄靄雪山中的洞穴。不斷往下走，就能抵達冰川的底部，看見傳說中的「冰教堂」洞穴。這個冰洞深達20公尺、上頭則是覆蓋著厚5公尺的冰層，透著外頭的光線，冰層細緻的氣泡紋路，閃爍著藍色光芒，彷彿置身電影場景。

來源：Reuters

冰教堂洞穴 是天然冰洞

路透報導，冰教堂洞穴是生成在迪亞布勒雷峰底下的天然冰洞。冰洞的成形原理，和虹吸現象有關，在每年春夏氣候較溫暖時，部分雪水融化，積聚在冰川底部。但是未融化完成的冰塊與沉積物，暫時阻塞了這些雪水排出，在冰川底部短暫形成湖泊。到了秋天，冰塊差不多融化，原本的堵塞物消失了，湖水就從一端旋轉排出，最後只剩下冰洞。

另外，由於每年溶解與沉積的狀況不同，冰洞每次的生成數量、規模大小、道路形狀、冰層紋路都會有所差異，另外氣候也會影響冰洞的冰層與地面狀態，每次到訪看到的景色都會是獨一無二，無法再重現的一期一會。

冰洞較平緩 才決定公開

「這是我們第一次對外公開這裡，」該冰洞所屬的觀光景點「冰川3000」負責人查南（Bernhard Tschannen）說。在過去幾年，此處也曾出現過冰洞，但當時的地面狀況更陡峭、洞穴規模也更深，不適合開放一般旅客觀光。剛好遇到今年形成的冰洞相對平緩、出入也容易，經過評估後，才決定對外開放。不過，根據官方網站資料，由於冰洞內部仍為結冰表面、行走時有一定危險性；另外冬季氣候的不穩定、還有可能的積雪，仍讓造訪有一定風險。

不過，回看這次首度開放的絕美冰洞觀光，或許也有試圖挽救滑雪 季節的意味存在。

BBC報導，歐洲每年的滑雪旺季為聖誕節前到新年，許多人會跨越國境到滑雪場度假。許多國家依靠滑雪、雪地觀光作為重要收入之一，例如瑞士便將這個產業稱為「雪季黃金」（white gold），甚至今年在格林德瓦（Grindelwald），還有兩座造價共4億歐元（約4.8億美元）的新纜車開放。

瑞士疫情 燒 不關滑雪場

但當2020年碰上疫情，過往旅遊的長途交通、食宿休憩、共用基礎設施，都可能成為疫情破口，也重創了整個冬季產業。

今年法國、義大利、德國都已宣布今冬將關閉滑雪場，但是瑞士仍宣布開放高山滑雪場，只是將會進行管制。不過隨著11月開始爆發的歐洲第二波疫情，瑞士確診人數也仍居高不下，從11月中單日確診破萬、到12月每日仍有5000多人確診，不免讓人擔心，在疫情之下的冬季觀光，繼續開放仍是一個好選擇嗎？或許一期一會的冰洞奇觀，明年還會再出現，但是疫情居高不下的歐洲各國，也應該繼續思考如何權衡經濟與安全。