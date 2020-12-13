男不解為何被未婚妻毀婚 網民見原因開罵：你很噁心！

男子不准未婚妻穿白色婚紗，只因她「非處女」。圖為示意圖。（ingimage）

白色婚紗在西方觀念中，象徵女方的「純潔」，不過英國 一對準新人卻因婚紗問題在婚前撕破臉，男方表示因為家中是傳統的基督徒，家人認為女友並不是「處女」，所以不能穿白色的婚紗，讓女方十分難以接受。

男子在論壇Reddit上發文表示，即將和女友步入禮堂，不過他來自一個宗教信仰濃厚的家庭，而家中傳統認為，如果即將要結婚的女人不是處女，那麼她們在婚禮當天就不應穿白色婚紗。

男子表示，他的家人知道在兩人認識前，女友就已經不是處女，因為男子的家人曾詢問過他的女友是否「純潔」，而男子也誠實告知自己並非女友的第一任。男子便詢問女友是否可以將白色婚紗換成藍色，當下女友雖然沮喪但仍同意。

不過近日女友又認為這整件事對她來說是一種羞辱，又不願意嫁給他了，男子十分不解，認為這件事沒什麼大不了的，便上網詢問網友意見，而網友幾乎一面倒認為男子實在很噁心，紛紛表示「這很噁心，我不敢相信你的女友在此之後還跟你在一起」、「說實話，為什麼媽媽需要知道這有點奇怪」、「你是處男嗎？如果不是，那麼你在婚禮當天會穿什麼衣服來表明自己受到了污染？」、「你在侮辱你的妻子，你的家人需要立即看病，和你一樣」。