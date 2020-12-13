不要在醫生生日動手術！研究：死亡率高2成

麻醉示意圖。（ingimage）

日本慶應大學與美國加州大學 洛杉磯分校等共同研究團隊分析美國醫療數據發現，在外科醫生生日當天動手術的患者，比起其他日子接受手術的患者，術後死亡率高了兩成。分析認為，可能是因為生日，造成醫師當日無法集中精神開刀。

朝日新聞等日媒報導，慶應大學醫療經濟學特任助教加藤弘陸等人，以美國2011年至2014年間，因心臓、肺、骨頭等疾病，緊急動手術的65至99歲患者約98萬人的術後30日以内死亡率，與施行手術外科醫生4萬7千人的數據進行分析，發現在醫生生日以外的日子接受手術的患者，死亡率為5.6％，但在醫生生日當天接受手術的死亡率為6.9%，死亡率高了23%。在考慮患者重症程度、年齢、人種、性別等因素之後，這項數據仍有統計上的意義。

團隊進一步分析，生日當天很可能會收到各方的祝賀訊息，造成醫師注意力不容易集中，甚至可能為了避免生日派對遲到而急於完成手術。加藤受訪時指出，數據顯示結果有臨床上無法忽視的巨大落差，如果會因為生日等這些生活事件使得注意力下滑的話，有必要檢討對醫師的支援，以確保患者得到高品質的醫療照顧。

論文中也提到，英國 過去也曾針對緊急入院患者在30日以内死亡率做過調查，發現休假日死亡率增加了27%。這分論文10日已經刊載在英國醫學期刊（British Medical Journal，簡稱BMJ）。