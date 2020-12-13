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不要在醫生生日動手術！研究：死亡率高2成

記者蔡佩芳／綜合報導
麻醉示意圖。（ingimage）
麻醉示意圖。（ingimage）

日本慶應大學與美國加州大學洛杉磯分校等共同研究團隊分析美國醫療數據發現，在外科醫生生日當天動手術的患者，比起其他日子接受手術的患者，術後死亡率高了兩成。分析認為，可能是因為生日，造成醫師當日無法集中精神開刀。

朝日新聞等日媒報導，慶應大學醫療經濟學特任助教加藤弘陸等人，以美國2011年至2014年間，因心臓、肺、骨頭等疾病，緊急動手術的65至99歲患者約98萬人的術後30日以内死亡率，與施行手術外科醫生4萬7千人的數據進行分析，發現在醫生生日以外的日子接受手術的患者，死亡率為5.6％，但在醫生生日當天接受手術的死亡率為6.9%，死亡率高了23%。在考慮患者重症程度、年齢、人種、性別等因素之後，這項數據仍有統計上的意義。

團隊進一步分析，生日當天很可能會收到各方的祝賀訊息，造成醫師注意力不容易集中，甚至可能為了避免生日派對遲到而急於完成手術。加藤受訪時指出，數據顯示結果有臨床上無法忽視的巨大落差，如果會因為生日等這些生活事件使得注意力下滑的話，有必要檢討對醫師的支援，以確保患者得到高品質的醫療照顧。

論文中也提到，英國過去也曾針對緊急入院患者在30日以内死亡率做過調查，發現休假日死亡率增加了27%。這分論文10日已經刊載在英國醫學期刊（British Medical Journal，簡稱BMJ）。

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