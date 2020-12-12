台灣電影「怪胎」 獲倫敦東亞電影節最佳影片

「怪胎」描述一對有強迫症的男女相遇的故事。（圖：牽猴子整合行銷提供）

英國規模最大的亞洲影展 「倫敦 東亞電影 節」（London East Asia Film Festival）12日晚間舉辦頒獎典禮，台灣電影「怪胎」脫穎而出，獲得最佳影片大獎。

「怪胎」為新銳導演廖明毅首部劇情長片。廖明毅得知獲獎後以影片發表感言，感謝影展頒予這部作品如此重要的獎項，他對於影展在艱難情況下堅持實體形式十分感動，希望英國觀眾和評審團一樣喜愛這部電影。

「怪胎」已在富川奇幻影展拿下「亞洲電影奈派克獎」，還於義大利烏迪內遠東影展獲得「觀眾票選水晶桑獎」和「紫桑獎」、加拿大奇幻影展「觀眾票選獎」，以及紐約亞洲電影節的「評審團榮譽大獎」。

「怪胎」的男、女主角林柏宏與謝欣穎在片中演技精湛，分別入圍第57屆金馬獎影帝、影后。

第5屆倫敦東亞電影節評審團成員包括義大利烏迪內遠東影展總監巴拉切蒂（Sabrina Baracetti）、威尼斯影展及坎城影展導演雙週策展人貝托林（Paolo Bertolin） 、香港電影節策展人Kiki Fung、韓國富川奇幻影展策展人Ellen Y. D. Kim。

倫敦東亞電影節於10日至13日舉行，在倫敦Odeon戲院、Cineworld戲院及賽福居百貨公司（Selfridges）新開設的放映廳等地選映10部東亞國家電影作品。台灣電影有「返校」、「怪胎」、「野雀之詩」參展。

「怪胎」劇照。（圖：牽猴子整合行銷提供）

雖然倫敦疫情又有升溫之勢，但由於影展優秀片單十分具有吸引力，劇院也配合提供座位間隔、動線管控等安全措施，對於這次能夠接觸到東亞新近精彩電影作品的難得機會，觀眾均熱烈參與。

包括「怪胎」等多部作品都創下票房售罄佳績，對於遭受疫情打擊的英國電影映演產業及影展別具意義，同時也突顯文化活動在疫情之下，對於人類社會仍具有不可替代的重要性。

來源：Sony Pictures 索尼影業 YouTube