2020年末！3大星座會遇見「爛桃花」 處女別吃回頭草

與朋友交涉也要保持適當的距離才能減少些不必要的誤解。取材自pexels

情感的事，誰都說不準也摸不透的，即使看對眼，但可能整天大鬧小吵，最還也變成甜蜜相戀的兩個人。2020接近尾聲了，單身不是最可怕的事情，最討厭的是遇到爛桃花，讓人覺得苦惱及厭煩，以下3個星座要特別注意年底可能會出現桃花劫。

天秤座

天生好客、懂交際的天秤座，不僅善待家人也善待身邊的朋友，是個不折不扣的中央空調，在感情生活方面其實身旁一直有追求者，卻也容易單身，遇到桃花出現總會舉棋不定不知道該選誰、誰才真正適合我。

到年底的天秤座遇到的桃花劫，就是因為太多的選擇衝突而選擇錯人，因此遭受到情感上的折磨與痛苦，所以在篩選條件時，多多詢問身邊的朋友給些意見，畢竟旁觀者清。

處女座

對於情感的挑惕，相信沒有人比得過處女座雞蛋 挑骨頭的方式吧！在處女座眼中不想要再見面的人，大就就會被貼上「爛桃花」的標籤。

年底的處女座可能會遇見回頭草回歸的狀況，如果此時的處女不做個了斷，很有可能會破壞到即將展開的新戀情，也會影響到自己的情緒，因此錯失了與新戀情經營的可能。但在新的戀情方面，如果繼續被動也是會有「被錯過」的可能，提起面對愛情的勇氣吧！

雙子座

天身一副好口才，對人事物總能辯才無礙的雙子，在社交圈中是非常受大家喜愛的星座，在感情世界中，當然也藏不住光芒，相對也會引起不少的誤會及分歧。

年底的雙子座會有意想不到的被表白機會，但基於雙子只把對方當朋友，別人卻走心了，這樣的誤解可能會造成雙子座的困擾及困惑。如果沒有好好處理這樣的關係，又不懂得躲避曖昧的信號，可能連好友也當不成，這就是年底雙子座要注意的桃花劫，要懂得拿捏與朋友之間的距離。