我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「狐狸有洞 飛鳥有窩 人…」這位新閣員重視「家」

FDA批了！ 輝瑞疫苗最快下周一開打 民眾等「春天」

NASA登月計畫18人 來自台灣的太空人林其兒入列

中央社／奧蘭多11日電
NASA公布「阿提米絲」登月計畫的18名太空人名單，其中一人是來自台灣的林其兒。取材自NASA官網
NASA公布「阿提米絲」登月計畫的18名太空人名單，其中一人是來自台灣的林其兒。取材自NASA官網

美國國家航空暨太空總署（NASA）公布「阿提米絲」（Artemis）登月計畫的18名太空人名單，其中一人是來自台灣的林其兒（Kjell N. Lindgren），他們將為登月計畫接受訓練。

來源：NASA YouTube

「阿提米絲」是人類重返月球的計畫，自1972年NASA阿波羅（Apollo）計畫結束後，迄今沒有人類登月。

「紐約時報」（The New York Times）報導，NASA 署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）本周在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）國家太空委員會 （National Space Council）會議中表示：「這是阿提米絲計畫太空人的第一支核心隊伍，我說得很清楚，還會有更多人。」

兼任國家太空委員會主席的副總統彭斯（Mike Pence）在會場一一誦讀這18名太空人的名字，並說：「我要稱你們為未來的英雄，你們將帶我們重返月球，且不只於此。」

根據NASA資料，林其兒生於台灣台北市，於2009年獲選為太空人，他曾在太空中待了141天，兩度執行太空漫步，即艙外活動。

47歲的林其兒擁有生物學學士學位、心血管生理學碩士學位及醫學博士學位，在成為太空人之前，他曾是支援太空梭及太空站任務的外科醫師。

NASA希望於明年啟動第一次「阿提米絲」任務，但不載人，任務目的是測試名為「太空發射系統」（Space Launch System）的巨型火箭及太空人未來要搭乘的獵戶座太空船（Orion）。

「阿提米絲」首次載人任務預定於2023年執行，這次任務將掠過月球，不會降落。

再下一次任務稱為「阿提米絲3號」（Artemis 3），這次就會登上月表，地點可能會在月球南極附近，科學家先前發現這一帶的隕石坑有冰凍水，對此深感興趣。

布萊登斯坦數度提到，「阿提米絲3號」任務將把「下一位男性太空人和第一位女性太空人」送上月球。

太空 NASA 台灣

上一則

郎朗12日線上慈善音樂會 眾星雲集

下一則

12月12日星座運勢 天秤戀愛指數高 牡羊有意外驚喜

延伸閱讀

美公布18名太空人團隊 可望出現第一位登月女性

美公布18名太空人團隊 可望出現第一位登月女性
NASA種植太空蘿蔔 成功採收明年送回地球研究

NASA種植太空蘿蔔 成功採收明年送回地球研究
真實版「絕地救援」？NASA養出史上首批「太空蘿蔔」

真實版「絕地救援」？NASA養出史上首批「太空蘿蔔」
開採月球礦物 這家民間公司僅向NASA報價1美元

開採月球礦物 這家民間公司僅向NASA報價1美元

熱門新聞

YouTuber屢屢被鄰居叫床聲吵醒，按鈴警告後對方卻仍持續喊叫。(取材自Youtube)

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

2020-12-05 02:31
原PO男友帶她到麥當勞享用松露大餐，卻因貼心舉動令她感動。取材自Dcard

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

2020-12-06 03:35
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的。（取材自推特）

人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

2020-12-09 20:31
日本一位網友挑戰「連吃100天超商便當」，結果健康狀態亮紅燈，質疑超商便當的保存期限真的太久。（取材自まいどなニュース）

日男「連吃百天超商便當」下場慘 網：吃過量身體會臭

2020-12-07 02:45
Space X於美東時間9日在德州進行「星艦」（Starship）火箭原型試飛，未料在降落時，著陸失敗發生爆炸。(Getty Images)

SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

2020-12-09 20:44
美國2018年一架F-18戰機在大西洋上空遇到「不明空中現象」（右），雖與GPS大氣偵測探空儀有些相似，但明顯缺乏GPS接收器。畫面翻攝：The Debrief

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

2020-12-04 06:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡