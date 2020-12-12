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聽5位華語歌手 用音樂唱出新希望

紐約訊
聽5位華語歌手，如何用音樂唱出希望。(世界日報／提供）
聽5位華語歌手，如何用音樂唱出希望。(世界日報／提供）

2020年，新冠肺炎疫情在全球各地肆虐，同時也在美國地區造成極大影響，在美華人除了感到生活不便外，也長期身心緊蹦。世界日報為鼓勵美國華人走出疫情陰霾，邁向重新萌芽的2021年，特舉辦「五力全開 Our Hope線上演唱會」於12月19日美東時間晚上9點，線上播出。

執行團隊邀請華語歌壇巨星周興哲、林宥嘉、彭佳慧，以及YouTube歌手陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Priscilla Abby)等5位歌手，為大家開嗓獻唱，希望帶給華人全新聲音。

周興哲是台灣最佳人氣的創作型歌手，在他11歲時曾在美國波士頓留學，於18歲時才回台。2014年，他曾因出演電視劇<16個夏天>演出歌手周興哲角色，而打開娛樂圈知名度。另有情歌小王子、創作暖男及亞洲創作天王等稱號。

林宥嘉除了有迷幻歌喉讓人陶醉，更多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎。擁有迷幻王子稱號的林宥嘉，受邀這次的演出，也希望透過自己的迷幻嗓音唱歌給大家聽，並鼓勵華人朋友們，生活不要太緊張，用娛樂的心情迎接新的2021年。

彭佳慧是情歌天后的代表，她於2016年奪下第27屆台灣金曲獎最佳國語女歌手獎，另也參加中國<我是歌手>節目而再度擁有高人氣。希望這次的線上演唱會，她能用歌聲帶給大家鼓勵的力量。

Jason Chen陳以桐是台灣裔美國籍的雙語流行歌手，原為Youtube上的翻唱紅人，但近年來陸續推出自己的原創歌曲及專輯，截至2020年11月，Jason Chen陳以桐的YouTube頻道已有194萬人訂閱，以及超過3.8億的總點閱數。

蔡恩雨(Priscilla Abby)是馬來西亞華人，更是華語樂壇中的電音女歌手，因為翻唱電子舞曲的曲風而在網路上爆紅，她另外還有「電音公主」之稱號。2017年，蔡恩雨已被簽約為娛樂集團WebTVAsia的旗下藝人。

這是一場空前且不能錯過的線上演唱會，歡迎大家一起來聽五位歌手唱出希望。只要上本活動網站，並提前登記即有機會獲明星簽名周邊商品。12月19日，邀您全神貫注活動官網線上收看，跟我們一起迎接希望。Our Hope活動官網: ourhope.worldjournal.com/

華人 台灣 美國

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