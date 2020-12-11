年底最強「OUR HOPE線上演唱會」！彭佳慧、林宥嘉、周興哲獻聲

周興哲（左起）、彭佳慧與林宥嘉，將參加「OUR HOPE」線上演唱會。圖／公司提供

2020年的一場疫情 風暴，迫使全球數以萬計的人們生活陷於痛苦，於是由美國 世界日報主辦、美國麥當勞獨家贊助的「OUR HOPE」線上演唱會，特別邀來華人 圈知名歌后彭佳慧、迷幻王子林宥嘉、人氣小天王周興哲及台裔美籍歌手Jason Chen陳以桐以及馬來西亞歌手蔡恩雨(Priscilla Abby)等多人共襄盛舉，希望透過溫暖歌聲，鼓舞全球華人勇敢迎向2021年。「OUR HOPE」線上演唱會將於12月19日美東時間晚上9點線上播出，即起關注線上演唱會活動網站(https://ourhope.worldjournal.com)。

林宥嘉也參與了「OUR HOPE」線上演唱會。圖／華研提供

這回受邀參加「OUR HOPE」線上演唱會，林宥嘉一臉興奮說：「很好玩，真的很有趣，當天會也把最好的演出拿出來。」只是談及這一年。他忽然皺起眉頭：「2020有好有壞，對我來說因為疫情，大家生活多少有點改變，但今年我很慶幸生了一個可愛的小女生，好像地球要我們怎麼做就要怎麼做，我只能說珍惜身邊擁有的東西，能努力就盡量努力吧！」

放眼2021年，林宥嘉很想對全球華人說：「新的一年不管世界怎麼變，如果事情可以掌握，我們都要好好把握，所以我真心想祝福大家身體都健康。」

周興哲即將登上「OUR HOPE」線上演唱會。圖／星空飛騰提供

即將投入電影拍攝的周興哲(Eric)，近來努力減肥備戰，「最近肚子已經消了，吃沙拉確實有幫助，只是過程中確實有點沒精神，心情也會沉一些。」所以能參加「OUR HOPE」線上演唱會，Eric自然開心不已：「比較可惜的是我當然希望可以直飛美國演出，但今年很多東西都必須透過網路或直播，我很開心可以透過這次合作，唱歌給大家聽。」

今年下半年，Eric成為解封後首辦萬人演唱會的歌手，還是疫情爆發以來，全球第一位舉辦首場室內萬人演唱會的藝人，因此受到美國「時代雜誌」關注，報導更在時代雜誌網上線，讓他超興奮。Eric說：「今年過得很快，都已經12月了，我很開心在這麼困難的疫情之下還能辦演唱會，同時還上了Time與 CNN，算是為自己寫下歷史紀錄，這一年算是沒有白過。」

而面對即將到來的2021年，他也想祝福全球華人及在美國的華人可以賺大錢，「2020年大家都很悶，也希望2021年大家都可以出國玩耍。」

彭佳慧這次也參加了「OUR HOPE」線上演唱會。圖／風流女生提供

因為疫情，金曲歌后彭佳慧這一年似乎沒有閒著，她說：「在疫情還沒來之前，我幾乎馬不停蹄地一直飛，一直演出，好像從來沒有像今年一樣可以好好跟家人相處，或許少賺了一點，卻多了更多時間陪小孩與家人，還當了金曲評審，聽了1萬多首創作歌曲，也製作新的專輯，現在還能透過『OUR HOPE』的活動，唱歌給大家聽。」

彭佳慧會在「OUR HOPE」線上演唱會全球首唱新歌「總是會好的」，這是她特別作曲，羅文裕作詞，獻給全球華人，希望帶給大家鼓勵，讓大家走出疫情，「總是會好的」。

面對2021年，彭佳慧由衷希望：「2020年是很特別年分，我想多年後再回顧， 一定會被一直記住，提起，雖然疫情阻礙了行動，也給了很多美好，千萬不要對愛放棄，總有一天我們會在某個角落再見面。」

「OUR HOPE」線上演唱會將於12月19日美東時間晚上9點在世界新聞網、噓星聞YouTube頻道線上播出，即起關注(https://ourhope.worldjournal.com)線上演唱會活動網站，就有機會獲得大明星的親筆簽名小物、麥當勞T恤。歡迎上活動網站觀賞「五力全開OUR HOPE線上演唱會」。