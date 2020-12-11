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灑溫水秒變雪！南韓極凍冰庫 等著迎接輝瑞疫苗

編譯周辰陽／即時報導
冷凍庫內溫度比南極冬季還要冷，只見工作人員將一杯溫水灑向空中，瞬間就化為白色雪霧。路透
冷凍庫內溫度比南極冬季還要冷，只見工作人員將一杯溫水灑向空中，瞬間就化為白色雪霧。路透

南韓政府透過不同渠道確保4400萬劑新冠肺炎疫苗，有2000萬劑是需要冷鏈技術保存的輝瑞BNT疫苗。民間業者則先一步展開行動，將存放鮪魚和其他貨物的極凍冰庫全部清空，為儲放疫苗做好準備。

韓國超凍公司（Korea Superfreeze）執行長金鎮夏（Kim Jin-ha，音譯）向路透誇口，他們在距離首爾65公里的冰庫利用液化天然氣（LNG），裡面溫度比南極冬季還要寒冷，只見工作人員當著鏡頭，將一杯溫水灑向空中，瞬間就化為白色雪霧。

影片來源：聯合新聞網

此外，還有220個閉路攝影機全天候監看冰庫。金鎮夏說，這將是全南韓最棒、甚至可能是唯一適合大量存放輝瑞疫苗的地方。

此處設施占地1600平方公尺，溫度控制在攝氏零下70度。金鎮夏稱，南韓與日本是全世界唯一使用LNG低溫倉庫的地方，但日本的設施規模較小，還因為怕地震而設在比較遠的地方。

金鎮夏指出，LNG確保冷溫的能力要勝過電力，還稱用電的倉庫難以保證儲存疫苗所需的攝氏零下70度低溫，更要冒著停電導致升溫的風險，「一聽到輝瑞BNT疫苗的消息，我們覺得政府會需要這裡，就開始做準備…其他方法行不通的」。

韓國超凍公司從11月初就開始跟南韓疾病管理廳（KCDA）協商，儘管目前還沒有定論，也還不知道疫苗容器尺寸與每次運抵國門的劑量，但KCDA已要求他們針對疫苗儲存與運輸進行規劃和估算成本，讓他們覺得很有希望贏得官方合約，已經規畫專用通道和電梯，合約簽好約需2至3個月就能完工。

韓國超凍公司利用液化天然氣（LNG）讓冷凍庫常保攝氏零下70度低溫。路透
韓國超凍公司利用液化天然氣（LNG）讓冷凍庫常保攝氏零下70度低溫。路透
南韓政府購得2000萬劑輝瑞/BioNTech疫苗，需要冷鏈技術儲存。民間業者已...
南韓政府購得2000萬劑輝瑞/BioNTech疫苗，需要冷鏈技術儲存。民間業者已先將存放鮪魚和其他貨物的極凍冰庫清空，為儲放疫苗做好準備。路透

疫苗 南韓 低溫

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