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接放學見「小情人劈腿」 爸爸心碎：準備棍棒還嫁妝？

編譯中心 / 綜合報導
一名爸爸接女兒下課時，意外發現女兒與一名男童手牽手走出教室，還不時停下相視，讓他直呼心靈大受打擊。取材自臉書
一名爸爸接女兒下課時，意外發現女兒與一名男童手牽手走出教室，還不時停下相視，讓他直呼心靈大受打擊。取材自臉書

女兒是爸爸上輩子的情人，但若是看見小情人牽著別人的手，爸爸會做何感想？某日，一名爸爸到幼稚園接女兒下課，沒想到卻發現女兒跟一名男同學牽著小手走出教室，2人還時不時停下對視，似乎冒出許多「粉紅泡泡」，讓爸爸看了相當火大，表示心靈受到創傷，「不知該準備棍棒還是嫁妝」，許多網友看了都不禁笑翻。

一名爸爸在臉書社團貼出一部影片，一位女童與一名男童牽著小手緩緩走出教室，2人不時相視而笑，看來相處十分融洽，而女童看到爸爸正站在遠處等著接她下課時，女童這才抽開握著男童的手，趕緊跑向爸爸。

這名爸爸看見這場景不禁傻了，表示自己的心靈嚴重受創，更詢問網友「請問我該怎麼辦？準備棍棒還是嫁妝？」

不少網友看後不禁笑了，紛紛留言「祝福」，「目前看來沒有腳踏兩條船，暫時可以再觀察觀察」、「先安排見面禮...」、「約對方父母出來吃飯了」、「多準備一頂安全帽，順便把女婿也接回家吃晚餐吧」、「現在開始準備嫁妝，時間還很充足喔～」。

也有其他網友看了非常無奈，「把刀給我拿來～」、「我女兒大學才可以辦手機，三十歲才可以交男朋友牽手」、「狙擊槍就位，那個手先打掉」、「如果是我絕不只有棍棒」。

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