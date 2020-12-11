雲海包圍台灣最高景觀吊橋 一秒踏入仙境

全台最高景觀吊橋「太平雲梯」，入冬雲海季節，雲海雲瀑壯闊驚人，看著雲霧包圍整座吊橋，有踏入仙境的感覺。記者魯永明／翻攝

嘉義縣觀光 局阿里山國家風景區管理處興建，委託梅山鄉太平社區產業合作社經營的全台最高景觀吊橋「太平雲梯」，10月剛慶祝啟用3周年，歲末入冬雲海季節，雲海雲瀑壯闊驚人，看著雲霧包圍整座吊橋，有踏入仙境的感覺。

來源：聯合影音

這幾天冷氣團入境，氣溫遽降，海拔千公尺的太平社區出現雲海時間很長，昨天雲海出現一整天，讓遊客驚呼讚嘆，行走雲梯有如騰雲駕霧，太平村長嚴清雅說，冬天是觀賞雲海最佳季節，只要有冷氣團，就會出現雲海。

像昨天雲海一整天少見，雲海最常出現在日出前後以及黃昏，嚴清雅說，太平雲梯及太平老街的自然及人工觀光景點，吸引各地遊客，不受疫情 影響，到本月底購票登梯遊客可達到50萬人，加計未登梯賞玩老街等景點遊客，全部可望達到150萬人。

阿管處說，太平雲梯是全台海拔最高的觀景吊橋，長度有281公尺、海拔約千公尺，吊橋橫跨太平山與龜山間，登吊橋能將嘉義盡收眼底，天氣晴朗甚至能遠眺台灣 海峽，冬天雲海雲瀑壯闊驚人，看著雲霧包圍著整座吊橋，名符其實「雲梯」，如入仙境；夕陽下山，晚霞餘暉照映雲上，將雲海染成美麗橘紅色，是拍照熱點。