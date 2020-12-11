漫威最新大片宣布 蟻人、黑豹、驚奇隊長都將回歸

「蟻人3」找回原班人馬，包括上一集才加入的蜜雪兒菲佛（右）。取材自IMDb

儘管在整個2020年，由於新冠肺炎的影響，漫威 並沒有推出原定要上映的兩部大片「黑寡婦」與「異人族」，兩齣要上Disney+的影集「汪妲幻視」、「獵鷹與酷寒戰士」也都延到明年才要登場，但漫威對於未來新片的規劃沒有停歇，今在迪士尼 集團的發布會上宣告「蟻人3」、「黑豹2」、「驚奇隊長2」將陸續上映外，已經回到自家手中的「驚奇4超人」也要捲土重來。

號稱「漫威第一家庭」的「驚奇4超人」歷史久遠，其中的「霹靂火」更是誕生年份最古老的漫威英雄之一，早在二次大戰期間已經登場，然而電影版的拍攝卻是一連串的坎坷過程。最早的一個版本，因為成本太小、製片公司根本無心認真拍，只是為了避免版權時間失效才隨便拍完，殺青後連正式上映都沒有，甚至沒有推出影音產品，演員很長一段時間都沒有看到自己的演出內容，多年後才有地下盜版影片流傳。

第二版就是觀眾最為熟知的版本，儘管票房不錯，還讓「隱形女」潔西卡艾芭走紅，「霹靂火」克里斯伊凡更在之後成為漫威自家拍攝的「美國隊長」主角，可惜叫座不叫好，兩集之後就無以為繼。第三個版本從籌拍外界就對卡司、導演 的選擇很有意見，正式上映之前早被各方看壞，果真評價悽慘、票房更差，一集就陣亡，只有飾演「霹靂火」的麥可B喬丹也加入漫威自已拍攝的「黑豹」飾演大反派而成為話題人物。

隨著二十世紀影業被迪士尼併購，和漫威同屬於一個大集團旗下，漫威終於可以收回「驚奇4超人」，也確定要用自家的觀點來重述這一群英雄的故事，目前尚未定檔期，可是導演已經敲定是「蜘蛛人：返校日」等一系列影片的強華茲，演員人選也還在洽談中。

另外「蟻人3」也確定導演、演員原班人馬回歸，包括第2集才加入、飾演首代黃蜂女的蜜雪兒菲佛。「驚奇隊長2」也再度由奧斯卡影后布麗拉森掛帥，將於2022年的11月上映，「奇異博士2」則會搶先在2022年的3月推出，「緋紅女巫」伊莉莎白歐森也會加入班奈迪克康柏拜區、瑞秋麥亞當斯等原版主角的行列，確定該片會與影集「汪妲幻視」內容串連。漫威還將在未來數年內推出總共10齣的Disney+節目，讓粉絲看個過癮。