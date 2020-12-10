iPhone 12標榜「IP68」等級防水 實測大驚：有夠強

一組實驗團隊將iPhone 12手機放入不同水深位置，以實測「IP68」等級的防水功能是否真能防水。(影片截圖)

iPhone 12系列手機 標榜IP68等級防水效果，可在水深6公尺處長達30分鐘，因此就有一組實驗團隊，將iPhone 12放入不同深度水中進行測試，發現iPhone 12確實仍能正常使用，唯獨喇叭聲音略顯沉悶。

《CNET》網站日前公開實測影片，紀錄將iPhone 12放進一座湖水水深19.6英尺（約6公尺）30分鐘後，發現iPhone 12一切功能正常，除了喇叭音質略顯沉悶。

另一項實驗則是將iPhone 12浸入65英尺（約19.8公尺）水深處，待40分鐘後發現手機功能同樣能正常運作，如螢幕觸控仍然靈敏、電源、鏡頭等裝置皆安然無恙，而喇叭聲音雖然仍聽的見，但同樣是略顯沉悶的音質。

最後，實驗團隊將iPhone 12放入水中72小時，發現機身的3個鏡頭明顯起霧，而電量也已耗盡。雖然蘋果 官方宣稱iPhone 12本身具備IP68等級防水性，但當機身長時間浸泡在水中仍會對其造成損害。

https://www.youtube.com/watch?v=Lv1kofMtpFs&feature=emb_title

來源：CNET YouTube