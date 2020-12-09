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別再一廂情願...研究：狗無法聽懂人類語言

中央社布達佩斯9日綜合外電報導
匈牙利一項研究發現，狗很可能無法聽懂人類語言。（Unsplash）
匈牙利一項研究發現，狗很可能無法聽懂人類語言。（Unsplash）

匈牙利一項研究發現，狗可以迅速清楚辨別牠們知道的字彙與發音明顯不同的無意義字有所差別，但若是已知字彙與無意義字的發音相似，狗會將兩者視為同字詞而分辨不出差異。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，許多人可能認為狗可以聽懂人類說的每一個字，但一項新研究顯示，狗很可能無法聽懂每個字彙。

匈牙利羅蘭大學（Eotvos Lorand University）一個研究團隊發現，儘管狗擁有相似於人類的聽力而能解讀語音，但跟人類不同的是，他們聽不出字彙間的細微差異。

羅蘭大學的研究員透過腦電圖（EEG）技術測量牠們的腦部活動，受試犬會聽到3個字：牠們已知的字（如：sit）、發音相似的無意義字（如：sut）、發音截然不同的無意義字（如：bep）。

研究人員發現，這些沒有受過專門訓練的受試犬，可以迅速清楚辨別牠們知道的字彙與發音明顯不同的無意義字有所差異。

研究負責人馬格雅瑞（Lilla Magyari）向CNN表示：「狗聽到已知字與發音截然不同的無意義字時，腦部活動不同，這代表狗能識別這兩個字。」

但是狗沒能察覺已知字彙與發音相似的無意義字之間有微小差異。馬格雅瑞指出，取而代之的是，受試犬認為它們是相同的字彙。

馬格雅瑞還說：「牠們可能無法理解，說話發音的所有細節對人類來說很重要。試想一隻正常的狗，牠一生中其實只能學會一些命令字彙。」

雖然受試犬不能識別所有細微差別，但馬格雅瑞說，這項研究和先前一些研究一樣，證實了狗確實會聽人類的言語，並非只是對熟悉的人或肢體語言有反應而已。

她指出，家犬聽到由喇叭播出陌生人聲音所說的指示性字彙時，腦部也有活動反應，「這確實表明，狗能辨別已知字與無意義字」。

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