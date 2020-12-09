我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

長大就該自立！老虎媽媽揮虎爪把女兒逐出家門

編譯周辰陽／即時報導
老虎媽媽箭鏃與女兒希蒂為地盤大打出手，邊發出吼叫、邊躍身撲向彼此，也都伸出虎爪拍擊與毆打對方，直接在觀光客乘坐吉普車前方的路邊打成一團。畫面翻攝：MAILONLINE
老虎媽媽箭鏃與女兒希蒂為地盤大打出手，邊發出吼叫、邊躍身撲向彼此，也都伸出虎爪拍擊與毆打對方，直接在觀光客乘坐吉普車前方的路邊打成一團。畫面翻攝：MAILONLINE

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）的倫塔波爾國家公園（Ranthambore National Park）5日出現老虎母女為地盤而「骨肉相殘」的戲碼，只見兩隻老虎發出吼叫聲，為爭搶優勢而躍身撲向彼此，也都伸出虎爪拍擊與毆打對方，直接在觀光客乘坐吉普車前方的路邊打成一團。

每日郵報報導，這一對老虎母女分別是媽媽「箭鏃」（Arrowhead）與女兒「希蒂」（Siddhi）。在場目擊的資深野生動物攝影師辛格（Chandrabhal Singh）表示，希蒂跟箭鏃是在國家公園一處風景優美的原始地帶大打出手，「女兒本該在森林的其他地方尋找自己的新領土，但無主地盤所剩不多，要年輕老虎占地為王還是挺難的。」

影片來源：聯合新聞網

辛格指出，希蒂想看看她能否跟媽媽分享領地，但箭鏃決心保護自己的地盤，「希蒂仍保持警戒，盯著媽媽消失的位置，當她看往另外一個方向時，箭鏃悄悄走來，安靜地接近希蒂，希蒂則沒有準備面對偷襲」，雙方接著打得非常激烈。雖然一度停手，但箭鏃再次向女兒發起衝鋒，讓不敵的希蒂被驅趕離開。

報導指箭鏃的祖母是「印度最出名老虎」、前「倫塔波爾女王」兼虎族女族長「馬赫莉」（Machli）。馬赫莉是觀光客來訪必定朝聖的國家公園招牌，當她於2016年過世後，箭鏃就被視為新一代「老虎巨星」。

巡護員表示，自然保留區的老虎數量正在增加，哪怕母女也會為畫定地盤而對立，「這是媽媽為女兒上了一課」，同時強調老虎母女都沒有受重傷，園方也有妥善監控以防萬一。

老虎媽媽箭鏃最後把女兒希蒂趕出她的地盤，巡護員指自然保留區的老虎數量正在增加，母...
老虎媽媽箭鏃最後把女兒希蒂趕出她的地盤，巡護員指自然保留區的老虎數量正在增加，母女也會為畫定地盤而對立，「這是媽媽為女兒上了一課」。畫面翻攝：MAILONLINE
在場目擊的資深野生動物攝影師辛格表示，女兒希蒂本該在森林的其他地方尋找自己的新領...
在場目擊的資深野生動物攝影師辛格表示，女兒希蒂本該在森林的其他地方尋找自己的新領土，但無主地盤所剩不多，因此想看看她能否跟媽媽箭鏃分享領地。畫面翻攝：MAILONLINE
印度拉賈斯坦邦的倫塔波爾國家公園5日出現老虎母女為地盤而「骨肉相殘」的戲碼。畫面...
印度拉賈斯坦邦的倫塔波爾國家公園5日出現老虎母女為地盤而「骨肉相殘」的戲碼。畫面翻攝：MAILONLINE

觀光 印度 攝影

上一則

更環保、重網售…IKEA型錄停刊 向消費資本主義說bye？

延伸閱讀

繼紐約老虎染疫…西班牙動物園4隻獅子也確診了

繼紐約老虎染疫…西班牙動物園4隻獅子也確診了
避疫令影響旅遊 各行業因應退款

避疫令影響旅遊 各行業因應退款
印度熊虎生死鬥 過程峰迴路轉

印度熊虎生死鬥 過程峰迴路轉
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

熱門新聞

紐約上州市中心上空2日神秘白光閃爍，並傳來巨響，疑似是流星劃過大氣所致。取材自推特

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

2020-12-03 06:08
南韓38歲網紅「波仔」喜娶65歲妻子，但直到洞房夜才驚覺妻子早已73歲。(擷自YouTube頻道《다정한부부 a loving couple》)

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

2020-12-02 03:25
YouTuber屢屢被鄰居叫床聲吵醒，按鈴警告後對方卻仍持續喊叫。(取材自Youtube)

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

2020-12-05 02:31
原PO男友帶她到麥當勞享用松露大餐，卻因貼心舉動令她感動。取材自Dcard

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

2020-12-06 03:35
美國2018年一架F-18戰機在大西洋上空遇到「不明空中現象」（右），雖與GPS大氣偵測探空儀有些相似，但明顯缺乏GPS接收器。畫面翻攝：The Debrief

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

2020-12-04 06:14
台南市立安南醫院副院長許秉毅等人整理目前領先的3大新冠肺炎疫苗優缺點。圖／許秉毅提供

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

2020-12-02 05:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點