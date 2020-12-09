長大就該自立！老虎媽媽揮虎爪把女兒逐出家門

老虎媽媽箭鏃與女兒希蒂為地盤大打出手，邊發出吼叫、邊躍身撲向彼此，也都伸出虎爪拍擊與毆打對方，直接在觀光客乘坐吉普車前方的路邊打成一團。畫面翻攝：MAILONLINE

印度 拉賈斯坦邦（Rajasthan）的倫塔波爾國家公園（Ranthambore National Park）5日出現老虎母女為地盤而「骨肉相殘」的戲碼，只見兩隻老虎發出吼叫聲，為爭搶優勢而躍身撲向彼此，也都伸出虎爪拍擊與毆打對方，直接在觀光 客乘坐吉普車前方的路邊打成一團。

每日郵報報導，這一對老虎母女分別是媽媽「箭鏃」（Arrowhead）與女兒「希蒂」（Siddhi）。在場目擊的資深野生動物攝影 師辛格（Chandrabhal Singh）表示，希蒂跟箭鏃是在國家公園一處風景優美的原始地帶大打出手，「女兒本該在森林的其他地方尋找自己的新領土，但無主地盤所剩不多，要年輕老虎占地為王還是挺難的。」

影片來源：聯合新聞網

辛格指出，希蒂想看看她能否跟媽媽分享領地，但箭鏃決心保護自己的地盤，「希蒂仍保持警戒，盯著媽媽消失的位置，當她看往另外一個方向時，箭鏃悄悄走來，安靜地接近希蒂，希蒂則沒有準備面對偷襲」，雙方接著打得非常激烈。雖然一度停手，但箭鏃再次向女兒發起衝鋒，讓不敵的希蒂被驅趕離開。

報導指箭鏃的祖母是「印度最出名老虎」、前「倫塔波爾女王」兼虎族女族長「馬赫莉」（Machli）。馬赫莉是觀光客來訪必定朝聖的國家公園招牌，當她於2016年過世後，箭鏃就被視為新一代「老虎巨星」。

巡護員表示，自然保留區的老虎數量正在增加，哪怕母女也會為畫定地盤而對立，「這是媽媽為女兒上了一課」，同時強調老虎母女都沒有受重傷，園方也有妥善監控以防萬一。