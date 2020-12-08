我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟案╱加警長坦承協助FBI沒收手機「不舒服」

世界On Air／音樂讓我們更靠近…郎朗12/12與你有約

為醫院籌資 芝加哥7歲女孩自製彩色手鍊義賣

編譯周芳苑／綜合8日電
圖為奧林斯基自製五彩繽紛的手鍊。(美聯社)
圖為奧林斯基自製五彩繽紛的手鍊。(美聯社)

芝加哥7歲小女孩海莉．奧林斯基（Hayley Orlinsky）動手製作很多五彩手鍊義賣，為兒童醫院籌款買防護配備；這陣子，她一次又一次在拇指和食指上纏彩色橡皮筋，越做越熟練。

到目前為止，奧林斯基已為兒童醫院Ann and Robert H. Lurie Children’s Hospital籌集近2萬元，引起芝加哥政壇人士、百老匯演員和她心愛的芝加哥白襪隊（White Sox）讚賞，也接獲訂單。

小女孩最初目標是200元，很快就超過；每個手鍊3元，加裝墜子的單價5元。

對二年級學生來說，不容易理解2萬元究竟有多少，但她知道這筆錢很多。

海莉義賣行動始於她看到疫情下個人防護設備短缺的新聞報導； 她籌集的資金直接交給兒童醫院募款辦公室，醫院基金會副主任麥庫斯克（Tracey McCusker）說，已用這筆錢買口罩、護目鏡、面罩、手套和其他物品供醫務人員和訪客使用。

麥庫斯克說，兒童募款的平均金額是500元到1000元，小海莉募得的金額非比尋常。

這項愛心之舉對海莉有個人意義；她出生後有呼吸問題，在接受募款的兒童醫院新生兒重症監護室度過幾天，她希望為孩子服務的醫生、護士和醫護人員保護自己。

海莉的母親是兒童讀物作家洛里．奧林斯基（Lori Orlinsky），她估計，目前已製作約8000條手鐲，大部分由海莉製作；4歲妹妹負責依橡皮筋顏色分類，父母幫忙郵寄。

海莉夏天時在多年參加的暑期營Apachi Day Camp提出募款構想。

海莉在參加各個網路課程、看電視等活動之間把握時間製作手鐲。

手鐲買家包括芝加哥市長萊特富特（Lori Lightfoot）、演員塞萬堤斯（Miguel Cervantes）以及白襪隊。

海莉說，要持續做下去，直到疫情結束，她覺得自己在幫助很多人。

芝加哥 疫情 百老匯

上一則

10歲女兒亂丟髒襪 美幽默媽拍照上網變「廁所藝術展」

下一則

蔬菜之王是它！老饕曝：冬天沒這菜不煮火鍋

延伸閱讀

劫車橫行！掏槍自衛遭搶匪槍殺 芝警公布影片尋兇手

劫車橫行！掏槍自衛遭搶匪槍殺 芝警公布影片尋兇手
知法犯法！芝民代公然違規允許堂食 市府開罰

知法犯法！芝民代公然違規允許堂食 市府開罰
伊州監理站續關至1月4日 駕照或身分證有效期延到6月1日

伊州監理站續關至1月4日 駕照或身分證有效期延到6月1日
芝第三高樓 萬達改名瑞吉

芝第三高樓 萬達改名瑞吉

熱門新聞

紐約上州市中心上空2日神秘白光閃爍，並傳來巨響，疑似是流星劃過大氣所致。取材自推特

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

2020-12-03 06:08
南韓38歲網紅「波仔」喜娶65歲妻子，但直到洞房夜才驚覺妻子早已73歲。(擷自YouTube頻道《다정한부부 a loving couple》)

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

2020-12-02 03:25
YouTuber屢屢被鄰居叫床聲吵醒，按鈴警告後對方卻仍持續喊叫。(取材自Youtube)

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

2020-12-05 02:31
原PO男友帶她到麥當勞享用松露大餐，卻因貼心舉動令她感動。取材自Dcard

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

2020-12-06 03:35
美國2018年一架F-18戰機在大西洋上空遇到「不明空中現象」（右），雖與GPS大氣偵測探空儀有些相似，但明顯缺乏GPS接收器。畫面翻攝：The Debrief

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

2020-12-04 06:14
台南市立安南醫院副院長許秉毅等人整理目前領先的3大新冠肺炎疫苗優缺點。圖／許秉毅提供

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

2020-12-02 05:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕

未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點
數千萬民眾苦等…麥康諾：參院預計11日才能通過紓困案

數千萬民眾苦等…麥康諾：參院預計11日才能通過紓困案