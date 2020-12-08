Our Hope線上演唱會 華裔網紅Jason Chen熱情獻唱

有「小王力宏」之稱的台裔美籍流行歌手Jason Chen。Jason Chen提供

「五力全開Our Hope線上演唱會」將於12月19日美東時間晚上9點線上播出。本活動是今年唯一為全美華人 所舉辦的演唱會，由世界日報主辦、麥當勞 獨家贊助，邀請歌手以音樂鼓舞華人走出疫情，為2021年唱出新希望。此次演出陣容強大，除了有台灣藝人周興哲、林宥嘉、彭佳慧及馬來西亞歌手蔡恩雨線上演出外，另外也邀請在YouTube上以翻唱聞名的歌手Jason Chen(陳以桐)，線上演唱3首自創歌曲。

有「小王力宏」之稱的Jason Chen是台裔美籍流行歌手，現居洛杉磯 ，原為Youtube上的翻唱紅人，近年來陸續推出自己的原創歌曲及專輯；截至2020年11月，他的YouTube頻道已有194萬人訂閱、超過3.8億的點閱數。

影片來源：YouTube

Jason Chen畢業於加州大學洛杉磯分校，雖從小在美國長大，但中文十分流利，能用中文在網路上與粉絲互動，他表示，這全歸功於父母在他小時候逼他學習中文。母親為鋼琴老師，所以他自幼接受音樂薰陶，精通鋼琴、吉他和小提琴等多項樂器。但直到18歲，他才發現自己有副好歌喉，開始唱歌則是為邀請當時心儀女孩參加學校舞會。

Jason Chen在2011年發行了首張個人原創專輯「Gravity」，共收錄11首原創曲目，其中一首「Best Friends」為中文歌曲，是他年輕時寫的一首關於戀愛的歌，目前已獲得超過3,000萬的觀看次數，19日當天，他也會為大家演唱這首動人歌曲。

為感謝歌迷的支持，Jason Chen表示，只要上Our Hope演唱會活動網站(ourhope.worldjournal.com)，並提前登記，即有機會獲得他的親筆簽名的麥當勞T恤。他也提醒大家12月19日美東晚上9點，記得上Our Hope活動網站觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」，跟著Jason Chen一起迎接2021年新希望。

更多「五力全開Our Hope線上演唱會」訊息，請見活動網頁ourhope.worldjournal.com。