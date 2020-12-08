首次約會男生該出錢？澳洲兩性作家：女性會春心蕩漾

霍金承認如果不覺得兩人能進一步發展，那AA制就沒有問題，但如果很中意女方，那最好主動付錢。INSTAGRAM／@jana_hocking

傳統觀念認為，男性在與潛在伴侶第一次約會時應該大方掏腰包，但隨著現代人講求兩性平等，平分制越來越普遍。澳洲 一名兩性專欄作家近日卻撰文指出，第一次約會男性應該請客，並認為這是「展現男子氣概」，此話一出引起熱議。

現年36歲的專欄作家霍金（Jana Hocking），近日在新聞集團（News Corp）的專欄文章中稱，男性請客是種「自信」和「男子氣概」的展現，而且會讓女性「春心蕩漾」（massive turn on）。

她承認如果不覺得兩人能進一步發展，那AA制就沒有問題，但如果很中意女方，那最好主動付錢。霍金還補充親身經驗，表示自己曾與一名很喜歡的男性約會，結帳時對方卻直盯著她的錢包，一直等到霍金把卡拿出來後，對方才願意掏錢。

霍金強調：「這讓我感受不佳，不禁想問，他以後會一直這樣斤斤計較嗎？」

她甚至引用生物人類學家費雪（Helen Fisher）的話來支持自己的言論，費雪曾表示：「女性會想知道男性是否願意在她身上花資源，數百萬年來，她們都需要伴侶來撫養後代，她們一直在尋找這種信號。」

霍金在專欄中強調：「讓我們徹底終結這場爭辯，男性應為第一次約會付錢！這很性感、很有男子氣概，還可以讓女性跟朋友吹噓。」

此番言論引起兩方激辯，一名持反對意見的女子就表示自己寧願掏錢，但若對方堅持付錢，那她就會堅持在下次約會中請客；如果知道兩人不會再約出來，就會主動分擔自己的金額，不過也有人認為，應該排除性別，既然主動邀約並希望對方陪伴你，那「提出約會的人就應該付錢」。

這不是霍金第一次發表具爭議的兩性言論，她上個月就曾坦白自己暗中喜歡在路上被陌生人吹口哨，更享受「被物化」。