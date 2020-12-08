我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

1張圖看疫情：美逼近1500萬確診 加州逾2萬人死

巨型鑽戒大到遮住手 鑲上萬顆鑽石破世界紀錄

編譯周辰陽／即時報導
印度北方邦密拉特的瑞纳尼珠寶使用1萬2638顆天然鑽石，打造出「萬壽菊－繁榮之戒」，獲金氏世界紀錄認證為「最多鑽石單一戒指」。路透/Harshit Bansal
印度北方邦密拉特的瑞纳尼珠寶使用1萬2638顆天然鑽石，打造出「萬壽菊－繁榮之戒」，獲金氏世界紀錄認證為「最多鑽石單一戒指」。路透/Harshit Bansal

印度北方邦密拉特（Meerut）一家珠寶商的總經理近日完成他的「夢幻計畫」，成功打造出一只鑲有1萬2638顆天然鑽石的戒指、「萬壽菊－繁榮之戒」（THE MARIGOLD – The ring of prosperity），並獲金氏世界紀錄認證為「最多鑽石單一戒指」。

《印度快報》報導，「萬壽菊－繁榮之戒」獲國際寶石實驗室（International gemological laboratory）認證，重165.45克，使用全世界最優質鑽石共38.08克拉的打造。之所以設計成萬壽菊外型，是因為印度教傳統認為萬壽菊會帶來運氣和繁榮。

影片來源：聯合新聞網

此前創下「最多鑽石單一戒指」紀錄的戒指由海德拉巴一間珠寶商於10月締造，當時共使用7801顆鑽石。今年25歲的瑞纳尼珠寶（Renani Jewels）總經理班薩爾（Harshit Bansal）告訴記者，「萬壽菊－繁榮之戒」的每個花瓣都有獨特造型，沒有一個花瓣是彼此相同，「這不只是創紀錄的作品，穿戴方便又舒適」。

身兼專業寶石學家與珠寶設計師的班薩爾表示，整個計畫共花2年半至3年時間，設計團隊在密拉特，再交給素有「世界鑽石之都」美名的古加拉特邦蘇拉特（Surat）的一個28人工匠團隊動手製作。

他和家人對於創紀錄都感到非常高興，也都認為「萬壽菊－繁榮之戒」是無價之寶。對於擁有悠久珠寶史的小城密拉特來說，更是一個巨大榮耀。

「萬壽菊－繁榮之戒」每個花瓣都有獨特造型，沒有一個花瓣是彼此相同。珠寶商表示「這...
「萬壽菊－繁榮之戒」每個花瓣都有獨特造型，沒有一個花瓣是彼此相同。珠寶商表示「這不只是創紀錄的作品，穿戴方便又舒適」。Getty Images

印度

上一則

驚悚！成群鯊魚緊緊跟隨 老漁夫捕魚險嚇破膽

下一則

首次約會男生該出錢？澳洲兩性作家：女性會春心蕩漾

延伸閱讀

大發現！亞馬遜雨林巨型岩壁畫 揭1.2萬年前滅絕物種面貌

大發現！亞馬遜雨林巨型岩壁畫 揭1.2萬年前滅絕物種面貌
交晚了… 保潔員撿到鑽戒上交公司 竟被罰500元

交晚了… 保潔員撿到鑽戒上交公司 竟被罰500元
昌興珠寶 De Beers Enchanted Lotus系列珠寶

昌興珠寶 De Beers Enchanted Lotus系列珠寶
金山灣區出現新一波疫情裁員潮 總數超過2000人

金山灣區出現新一波疫情裁員潮 總數超過2000人

熱門新聞

紐約上州市中心上空2日神秘白光閃爍，並傳來巨響，疑似是流星劃過大氣所致。取材自推特

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

2020-12-03 06:08
南韓38歲網紅「波仔」喜娶65歲妻子，但直到洞房夜才驚覺妻子早已73歲。(擷自YouTube頻道《다정한부부 a loving couple》)

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

2020-12-02 03:25
YouTuber屢屢被鄰居叫床聲吵醒，按鈴警告後對方卻仍持續喊叫。(取材自Youtube)

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

2020-12-05 02:31
泰國南部那空是貪瑪叻府漁民納里斯11月23日在海邊發現幾個看上去有點像石頭的團塊，隨後發現可能是全世界有史以來最大量的「龍涎香」。路透/Newsflare

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

2020-12-01 06:13
原PO男友帶她到麥當勞享用松露大餐，卻因貼心舉動令她感動。取材自Dcard

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

2020-12-06 03:35
美國2018年一架F-18戰機在大西洋上空遇到「不明空中現象」（右），雖與GPS大氣偵測探空儀有些相似，但明顯缺乏GPS接收器。畫面翻攝：The Debrief

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

2020-12-04 06:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同