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骨質悄悄流失別輕忽 醫師教你保密防跌顧骨本

記者賴香珊／南投報導
台中榮總埔里分院針對骨鬆症患者開辦「骨質疏鬆運動班」。圖／台中榮總埔里分院提供
台中榮總埔里分院針對骨鬆症患者開辦「骨質疏鬆運動班」。圖／台中榮總埔里分院提供

骨質疏鬆症是老年人常見慢性病之一，近年隨飲食型態改變，有年輕化趨勢，而因骨鬆症早期大多無明顯症狀，僅出現身高變矮、駝背等外觀變化，而被當成正常老化，等到發現罹患，通常已是受傷時，台灣台中榮總埔里分院籲民眾應預防減緩。

台中榮民總醫院埔里分院指出，正因骨鬆症早期沒明顯症狀，許多患者多不以為意，但當不小心跌倒或突然用力過猛，骨骼脆弱而造成骨折，不僅影響生活品質，嚴重甚至致死，因此骨質疏鬆症又有「無聲的殺手」之稱，不能輕忽。

而為讓民眾重視骨質疏鬆風險，台中榮總埔里分院除辦理健康識能宣導，今年更成立骨質疏鬆照護團隊，並辦理「骨質疏鬆運動班」，由該院復健科醫師柳復威診察，針對骨鬆患者設計復健課程，每週一次進行職能及物理治療上專業指導。

柳表示，針對骨鬆患者設計負重運動、加強全身肌耐力及平衡訓練的課程，最後搭配伸展及柔軟度的牽拉來增加學員的身體靈活性，維持良好姿態，進而預防駝背及跌倒發生的風險，健康民眾則該學習維持骨骼健康及減緩骨質流失的速度。

而預防骨質疏鬆症最重要的就是改善日常生活行為，像是戒菸、減少咖啡因飲品能減緩骨質流失，去除危險因子；且多攝取乳製品、豆類、深綠色蔬菜、小魚干、堅果等高含鈣量食品，維生素D3能促進鈣吸收，足量補充是顧骨本的根本之道。

此外，多運動能增加骨密度、增強肌力，改善平衡功能，減少跌倒和骨折，而骨鬆患者適合進行負重運動；停經前婦女和年輕人以重量訓練、負重有氧運動、抗阻力訓練較為適合；停經後婦女及老年者則採用慢跑、太極拳、游泳等規律運動。

台中榮總埔里分院也提醒，若知道已罹患骨鬆症，尤其是老年人和停經後的婦女，日常生活中提高警覺，應定期追蹤骨質密度，了解自我身體狀況，並改善居家環境，慎防跌倒；若要從事不熟悉的高強度運動，經專業醫療諮詢後再進行為宜。

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