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男生也會得乳癌 他不菸不酒確診已是第三期

記者范榮達／苗栗報導
男性也會罹患乳癌，大千綜合醫院外科主任馮啟彥提醒男性也應養成乳房自我檢查的習慣，不致忽略異狀而延誤病情。圖／大千綜合醫院提供
男性也會罹患乳癌，大千綜合醫院外科主任馮啟彥提醒男性也應養成乳房自我檢查的習慣，不致忽略異狀而延誤病情。圖／大千綜合醫院提供

男性也會得乳癌！台灣苗栗縣通霄鎮55歲陳先生1個月前還以為只是良性脂肪瘤，最近到大千綜合醫院求診，發現是有轉移到淋巴的第三期乳癌，醫師安排全乳房切除及腋下淋巴結清除，術後安排接受化學治療及荷爾蒙治療，少見病例提醒男性朋友注意。

大千醫院指出，陳先生平日不抽菸、不喝酒，生活作息正常，1個月前發現右乳頭有小硬塊，當時診斷可能只是良性脂肪瘤，因此沒有在意，近日因硬塊變大且有壓迫感，到醫院就診，經超音波檢查發現，硬塊雖直徑只有1公分，但密度高且邊緣不規則，疑似惡性腫瘤，經切片檢查後確認是男性乳癌。

醫師為他安排全乳房切除及腋下淋巴結清除後，發現竟是有轉移到淋巴的第3期乳癌，因此手術後安排接受化學治療及荷爾蒙治療。

大千醫院外科主任馮啟彥表示，多數民眾都認為乳癌是女性才會發生的，其實男性也有乳腺組織，也可能出現癌細胞變化而導致乳癌，雖然男性發生的機率是女性的百分之一，但因為缺乏警覺性，一旦確診時多數都已晚期，加上男性脂肪組織較少，癌細胞容易轉移，因此早期發現及治療是提高存活率的主要關鍵。

一般常見的男性乳癌症狀有乳頭凹陷、皮膚有脫屑或紅疹、乳頭有異常分泌物、乳房硬塊等；高風險族群則有家族乳癌遺傳基因、幼年時曾接受胸部放射線治療、抽菸、罹患肝功能疾病、飲酒過量，及肥胖等因子，如陳先生作息正常卻罹患乳癌，實屬少見。

馮啟彥提醒男性朋友尤其是乳癌高風險族群者，不要輕忽乳癌的威脅，平日應該養成乳房自我檢查的好習慣，並定期接受乳房超音波檢查，一旦出現乳癌症狀，應立即就醫診斷治療，才不致延誤病情。

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