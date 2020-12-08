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他到「閻王府」吃喜酒 網友猜菜色有「孟婆湯」

編譯中心 / 綜合報導
「閻王府喜宴」引發網友們討論。取材自臉書
「閻王府喜宴」引發網友們討論。取材自臉書

「這個喜宴有點狂！」一名網友日前去參加喜宴，不過宴會廳po出的看版引起許多討論，有人看完覺得伴郎是牛頭馬面，也有人認為吃飯地點應該要舉辦在地下第十八樓層才對，還有人認為，其中一道菜色絕對會有孟婆湯。

原來這是「閻王府」兩家的喜宴名字，通常業者會把兩家人的姓氏擺在一起，方便來參加的賓客知道自己要吃的是哪一場的喜酒，才不會走錯會場。而網友在臉書社團po出的這張看版，剛好有五家人同事在辦喜宴，其中名字擺在最中間、最醒目的就是「閻王府」這一家的喜宴。

而因為名字底下還括號寫著「二樓中間」，因此才有網友開玩笑留言認為宴會樓層應該要在地下十八層比較符合。不過也有人認為，既然看版上的名字會願意這樣擺出來，看起來雙方家長大概也沒麼大忌諱，感覺也是滿開明的。

其他人則紛紛留言表示「閻王娶親，生人迴避」、「吃完這一席，所有賓客都會忘記今生的記憶了吧？準備要投胎了」、「收禮金的是判官，看金額把賓客分配到哪一桌」。

另外，也有人提出不同觀點，認為現在講究兩性平權，有一些喜宴不會特地把女性名字用冠夫姓的方式呈現在婚宴會場，而是會直接把新人雙方名字都完整寫出來，也表示尊重。

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