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年輕女左耳耳環不見了 竟包在耳垂裡 切開才找到

 記者徐如宜／高雄報導
女孩的左耳垂後方劃開，看到包覆誰其中的異物耳環。圖／大同醫院提供
女孩的左耳垂後方劃開，看到包覆誰其中的異物耳環。圖／大同醫院提供

台灣高雄一名年輕女孩和媽媽到大同醫院看診，覺得自己左耳垂有東西，摸起來怪怪的，壓了還會痛。整形外科主治醫師賴雅薇表示，患者耳朵外觀雖無太大異樣，但仔細觸診內有異物，消毒細切開患部，竟然是顆小鑽耳環。女孩說，幾個月前穿了耳洞，後來耳環就不見了，沒想到是被包在耳垂肉裡。

來源：聯合影音

「耳環被耳朵包覆的情形不是那麼常見！」賴雅薇說，女孩大概是在10個月前到一家店裡穿耳洞，因為怕新穿的耳洞會癒合，就天天戴著耳環，後來發現左邊的耳環不見了，當時也不以為意，後來就一直覺得左耳怪怪的。

賴雅薇在進行觸診時，發現女孩左耳垂有硬物感，懷疑是不是耳環？在局部麻醉、消毒後，將耳垂以手術刀輕輕劃開，裡頭真的就是女孩以為不見了的耳環，於是清創並將異物移除。

賴雅薇表示，可能這名女孩本身的體質，加上反覆性的發炎感染，肉芽組織會增生，再加上耳環的樣式較小顆，後續並沒有及時再做處理，肉芽就會將異物包覆在裡面。耳環大概包在裡面3個月。

賴雅薇提醒愛美的人，穿耳洞最好還是在醫療院所進行，使用無菌器械，如果隨便在器械消毒不全的地方穿耳洞，可能會引發細菌感染，或是其他血液性傳染的疾病。至於這名女孩還敢不敢再去穿耳洞？賴說，小朋友都還是滿美漂亮的，但之後應該會找比較正規的方式再穿吧。

大同醫院整形外科主治醫師賴雅薇提醒愛美的人，穿耳洞最好還是在醫療院所進行，使用無...
大同醫院整形外科主治醫師賴雅薇提醒愛美的人，穿耳洞最好還是在醫療院所進行，使用無菌器械。記者徐如宜／攝影

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