真人版長髮公主！她留183公分秀髮 還比身高多15公分

烏克蘭31歲女性有一頭183公分長髮，比她的身高多了15公分。 (取材自Instagram)

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，烏克蘭 31歲女性阿努夫里耶娃（Alona Anufriieva）從12歲開始留頭髮，原本只是想留及腰，後來越留越長，至今有一頭183公分長髮，比她的身高多了15公分。阿努夫里耶因秀髮獲得很多關注及正面評價，但她表示仍遇到不少怪人「想買或是聞一聞我的頭髮。」

阿努夫里耶娃提到自己每幾個月就會修剪一次頭髮，每個月還會花75英鎊（約100美元 ）買椰子油、洗髮精和護髮精使用，保持頭髮的濃密和健康。她還有數把髮梳，差不多半年就得替換。

現職律師、育有一名女兒的阿努夫里耶娃提到，小時候爸媽總是帶她去剪很有型的短髮，12歲時她看到班上其他女生都留短髮，決定把頭髮留到腰部。很愛健康長髮的阿努夫里耶娃認為：「女人的力量來自頭髮，當女性留著像我一樣的長髮時會充滿魅力。」

阿努夫里耶娃平常走在街上會遇到小女孩叫她「長髮公主」，路人也會要求摸她的頭髮，但她總感覺不舒服並拒絕對方。她也常收到男性網友留言指出「想玩她的頭髮或懇求她不要剪頭髮」。

網友SydneyBristow認為看到阿努夫里耶娃的長髮感覺很噁心，「會想到上廁所時怎麼辦？」網友minnie提到頭髮本身很好看但不必要留這麼長，「對她的外觀沒有加分效果，反倒像掛著窗簾在身上。」網友caroline則說阿努夫里耶娃留這麼長的頭髮求關注，又抱怨這些關注，「實在很煩」。