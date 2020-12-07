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COVID-19、黑人的命也是命 登推特2020熱門話題

中央社／華盛頓7日電
推特表示，新型冠狀病毒疫情在動盪的2020年登上熱門話題。Getty Images
推特表示，新型冠狀病毒疫情在動盪的2020年登上熱門話題。Getty Images

社群媒體推特（Twitter）今天表示，新型冠狀病毒疫情與黑人的命也是命運動在動盪的2020年登上熱門話題。

推特總結2020年流行趨勢時表示，#2019冠狀病毒疾病（#Covid19）等相關主題標籤的推文累計達近4億則，#待在家中（#StayHome）則是今年第3熱門的主題標籤。

根據推特，2020年第2熱門的主題標籤是#黑人的命也是命（#BlackLivesMatter），在美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯遭警方以膝蓋壓頸致死後，在全球各地傳遞開來。

推特在網路文章中提到：「人們今年持續使用推特公開提倡政治變革並要求全球領導人負起責任。」

「2020年有超過7億則推文與全球各地的選舉有關，推文中最受人關注的全球人物有美國總統川普、民主黨總統候選人拜登、前美國總統歐巴馬、印度總理莫迪（Narendra Modi）與美國民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）等。」

轉推最多次的訊息是今年8月漫威超級英雄電影「黑豹」（Black Panther）主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）過世的消息。

查德威克鮑斯曼家人8月28日發出43歲的查維克博斯曼因結腸癌病逝的推文，累計約有760萬個讚，為史上最多，轉推次數達210萬次。

韓國流行音樂團體BTS連續第4年成為美國最多推文討論的音樂團體，反映BTS在美國單曲排行榜達成的里程碑，以及在頒獎典禮獲得的成就。

前美國總統歐巴馬在NBA球星布萊恩特（Kobe Bryant ）1月搭乘直升機墜機身亡後，在推特上推崇他是「球場上的傳奇人物」，是今年按讚次數第2多的推文，累計有390萬次，轉推次數也是第2多。

布萊恩特過世也讓他的老東家洛杉磯湖人成為推文中最多人討論的體育球隊，而英格蘭足球超級聯賽勁旅曼徹斯特聯隊（Manchester United）與西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納隊（FC Barcelona）則緊追在後。

但職業美式足球NFL第54屆超級盃（Super Bowl LIV）是今年推特上最熱門的體育活動。

美國 推特 黑人的命也是命

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