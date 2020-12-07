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他買同號彩券1年 女友好心改號卻害他錯失百萬大獎

聯合新聞網／綜合報導
英國男子賽門因為女友擅改選號，錯失4000萬得獎金。（取材自太陽報）
英國男子賽門因為女友擅改選號，錯失4000萬得獎金。（取材自太陽報）

跟千萬富翁擦身而過！英國一名32歲的水泥工賽門（Jacob Simon），過去一年都以同一組號碼下注購買彩券「歐洲百萬」（EuroMillions），他女友卻認為一年來都沒有中獎，因此偷偷更改選號，將彩券改為摸彩，害他錯失中獎機會，與107萬英鎊（145萬7915美元）擦身而過，兩人也因此發生爭執。

根據太陽報報導，賽門過去一年來，都以同組號碼下注，購買彩券「歐洲百萬」，若本次依照賽門原本的安排下著，選擇14、20、27、34、38與幸運星數字2與11，在4日開獎時就可對中6個號碼，中獎金額高達107萬1420英鎊。

然而賽門女友亞沃薩（Chantelle Avossa）卻認為，賽門過去一年都以同組號碼下注，仍都沒有好消息，恐怕是沒有那個好運，因此擅自更改下注，將彩券改為摸彩。

賽門指出，當時女友正在觀看開獎，開獎後她說「你會殺了我的，我們的數字開出來了，但被我改掉了」，賽門說本來以為女友在開玩笑，瞭解情況後才知道發生了什麼事，他為此感到非常不舒服。

賽門說，「我越想越覺得難以置信，我們都夜不成眠，也為此發生一些爭執」。雖然從未得到過那筆財富，因此也不算是失去，但他也感嘆「我原本可以成為百萬富翁的」。

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