黛妃那一段…英王室憂「王冠」誤導 Netflix拒加聲明

「王冠」中的查爾斯與黛安娜，並不如外界原本想像有如童話般美好。（取材自Netflix）

美國 串流媒體平台Netflix 以英國 王室為主要情節的夯劇「王冠」正在熱播中，英國文化大臣陶敦日前呼籲Netflix在片頭加上免責聲明，表明劇中內容為虛構，但遭Netflix拒絕。

路透等多家英國媒體今天報導，陶敦（Oliver Dowden）和許多知名人士都主張，「王冠」（The Crown）的劇情橋段恐使觀眾對王室成員產生錯誤和負面印象。

儘管這部傳記歷史電視劇集博得許多英國觀眾好評，最近一季播出的內容暗指已故黛安娜王妃（Princess Diana）受到高階王室成員冷漠甚至殘酷對待，引來若干人士批評。

英國「衛報」專欄作家詹金斯（Simon Jenkins）指控第四季劇情「捏造更多更加冒犯的內容」，來豐富戲劇張力。

一名政府消息人士說，陶敦曾致函串流影片業巨擘Netflix公司，說這是「製作精美且演技精湛的劇集，但Netflix應該闡明它是一部虛構作品」。

Netflix並未立即回應路透置評要求。

英國媒體引述Netflix說法報導：「我們一直都是以戲劇方式呈現這部作品，我們完全相信我們的會員都能理解這是一部廣泛基於歷史事件的虛構作品。」

「因此我們沒有計畫，也不認為有必要添加免責聲明。」