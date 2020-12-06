我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

FDA顧問：優先群最快11日打疫苗 一般民眾3月起接種

跨3州搶16家銀行 「高個兒劫匪」邊搶還邊放聖誕裝飾

編譯盧炯燊／綜合5日電
「高個兒劫匪」上月27日再度犯案，搶劫田納西州志願者州立銀行。(聯邦調查局)
「高個兒劫匪」上月27日再度犯案，搶劫田納西州志願者州立銀行。(聯邦調查局)

一名銀行劫匪自2009年以來先後在三個州搶劫16家銀行，至今仍逍遙法外，最新一起是在上月27日在北卡羅來納州犯案，聯邦調查局(FBI)正在全力追緝；由於他身材高大，每次卻都繞過櫃台，因此FBI給他起了一個「高個兒劫匪」(Too Tall Bandit)的渾號；也提供1萬5000元賞金來緝捕他。

FBI表示，「高個兒劫匪」是個白人男子，身高六呎到六呎半，可能重達250磅，或有棕色眼睛。

據FBI資料顯示，他涉嫌第一起劫案是在2009年11月27日，行劫田納西州志願者州立銀行(Volunteer State Bank)，之後在2010年11月12日，行劫田州薩姆納銀行與信託(Sumner Bank＆Trust)；2012年11月至2016年間，他先後在田州及南、北卡羅來納州流竄犯案，在銷聲匿跡四年後，上月27日又突然出現，行劫北卡州埃托瓦市(Etowah)的United Community Bank。

從16次搶劫案分析，他多數在10月、11月及12月做案。多年來的保安閉路監控電視顯示他有個怪癖，每次都繞過櫃檯，有時還會放下一個很小的聖誕節裝飾擺設。每次行劫都有各種偽裝，包括穿上迷彩服、蒙面、戴口罩及手套等，甚至會戴上萬聖節面具，行劫時都是用槍指嚇銀行職員把現金放在他的背包內，逃走時要職員全部趴在地上。

當局表示，對比了每一次劫案的保安錄影，儘管每次劫匪有不同的裝扮，但由於其身材高大且有相同的習慣，因此可以確定是同一人。

至於何時會有「高個兒劫匪」這個綽號則不得而知；FBI現與各州執法部門合作，共同懸賞1萬5000元，希望公眾提供線索將劫匪捉拿歸案。

北卡羅來納州 FBI 田納西州

上一則

李若彤曬31年前同框王祖賢舊照 雙女神顏值網讚爆

下一則

阿湯哥上太空真相大白 為「不可能任務」完結篇搏命

延伸閱讀

毛波認罪 14日將量刑 可望16日返中

毛波認罪 14日將量刑 可望16日返中
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

選後首度接受專訪 川普嗆司法部、FBI對調查選舉舞弊沒動作

選後首度接受專訪 川普嗆司法部、FBI對調查選舉舞弊沒動作
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

熱門新聞

紐約上州市中心上空2日神秘白光閃爍，並傳來巨響，疑似是流星劃過大氣所致。取材自推特

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

2020-12-03 06:08
南韓38歲網紅「波仔」喜娶65歲妻子，但直到洞房夜才驚覺妻子早已73歲。(擷自YouTube頻道《다정한부부 a loving couple》)

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

2020-12-02 03:25
吳綺莉。（取材自微博）

爭成龍家產？小龍女取名「卓越林鳳嬌」？吳綺莉全攤牌

2020-11-27 00:20
YouTuber屢屢被鄰居叫床聲吵醒，按鈴警告後對方卻仍持續喊叫。(取材自Youtube)

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

2020-12-05 02:31
泰國南部那空是貪瑪叻府漁民納里斯11月23日在海邊發現幾個看上去有點像石頭的團塊，隨後發現可能是全世界有史以來最大量的「龍涎香」。路透/Newsflare

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

2020-12-01 06:13
美國2018年一架F-18戰機在大西洋上空遇到「不明空中現象」（右），雖與GPS大氣偵測探空儀有些相似，但明顯缺乏GPS接收器。畫面翻攝：The Debrief

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

2020-12-04 06:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻