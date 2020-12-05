找到生父 扮成精靈 他在機場重演「精靈總動員」

自小被領養的道格·亨寧(右)尋找到生父，感恩節前裝扮成電影「精靈總動員」中的角色，去機場迎接父親。(美聯社)

43歲的電視攝影師道格·亨寧(Doug Henning)自幼被人領養，八個月前他透過網路DNA測試找到原生家庭，並與生父約好感恩節前在機場 相會；在波士頓羅根機場迎接生父時，亨寧創意十足地扮成2003年電影 「精靈總動員」(Elf)主角威爾法洛(Will Ferrell)的「精靈」(Buddy the Elf)模樣，舉著紙板跳來跳去歡唱電影歌曲，充滿歡樂的父子喜相逢過程在網路瘋傳，感動了許多人。

亨寧早在1976年就被人收養，他在阿拉斯加州長大，一直知道自己不是親生的；亨寧目前定居緬因州 ，生活愉快，在兩名女兒長大後，他動念尋親，透過家譜網站ancestry.com進行DNA測試，結果真的被他給找到了。

亨寧說：「我想搞清楚我生命中的一部分來自哪裡。我沒有父母的任何信息，還以為什麼也找不到，沒想到竟然連絡上父親家人。」

亨寧平日為電視「單身漢」(The Bachelor)等真人實境秀當攝影師，工作因疫情停擺自洛杉磯返回緬因州後，赫然得知找到原生家庭的消息；他很快與兩個妹妹及生父保羅(Paul)透過聯繫上；保羅原先並不知道自己有兒子「流落在外」。

感恩節前，亨寧生父和兩個妺妹決定從佛羅里達州和紐奧良前往緬因州與亨寧共度感恩節。亨寧去波士頓機場迎接他們時，突發奇想地決定裝扮成電影「精靈總動員」中的「精靈」。「精靈總動員」是歷久不衰的聖誕佳片，劇情正講述一名在北極長大的男子「與生父會面」的故事。

亨寧說：「我其實一直都是寶裡寶氣的，而且我的故事和電影情節幾乎完全一樣。適逢佳節，一切都很完美。」

至於現場情況究竟如何？亨寧說，生父沒看過「精靈總動員」，在機場時「以為我是個怪胎，但妹妹們則覺得這點子超讚。」不過，保羅在看完從未謀面的兒子又唱又跳的表演後，給了亨寧大大的擁抱，還說：「哦，我的兒子，40多年，實在太久了。」

這段「父子大團圓」視頻由亨寧11歲的女兒拍下，家人貼上臉書與世人共享，迅速被各方轉傳，也引來媒體報導；亨寧開心的說：「我很高興能為人們帶來歡樂，尤其是過去這一年人人都在苦撐。我希望大家覺得這樣的事很可愛。」